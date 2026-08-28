Elecciones 2027 no serán pretexto para frenar el trabajo legislativo, afirma Morena desde la Cámara

Cámara de Diputados (Mario Jasso)

A cuatro días del inicio del primer periodo ordinario del tercer año de la LXVI Legislatura, la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, advirtió que el Congreso enfrentará uno de los periodos de mayor intensidad legislativa, con una agenda de alrededor de 30 iniciativas prioritarias para continuar con la transformación del país.

“El 2027 será un reto político, pero no puede convertirse en un freno legislativo. El Congreso tiene que seguir trabajando y dando resultados; las elecciones no pueden interrumpir la transformación del país”, afirmó.

Entre los temas que se prevén abordar se encuentran el Paquete Económico, la regulación y el uso ético de la inteligencia artificial, la expedición de leyes generales en materia de feminicidio y derechos de los pueblos indígenas.

Así como la violencia contra las mujeres, protección del medio ambiente, soberanía, procedimientos civiles, comunicaciones, salud, seguros, despojo, no discriminación, trata de personas, protección de los animales, movilidad y migración; además del paquete de reformas en materia anticorrupción, entre otros asuntos.

La morenista señaló que este periodo legislativo estará entrelazado con el proceso electoral de 2027, por lo que uno de los principales desafíos será mantener el ritmo de trabajo y desahogar tanto las iniciativas que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como las propuestas impulsadas por las y los legisladores.

“Vamos a demostrar que se puede hacer política electoral y, al mismo tiempo, hacer trabajo legislativo con responsabilidad. El calendario electoral no modifica nuestras obligaciones constitucionales ni las necesidades de la ciudadanía”, mencionó.

La vicecoordinadora recordó que este domingo se llevará a cabo la plenaria del Grupo Parlamentario de Morena, en la que participarán secretarias y secretarios de Estado, así como dirigentes y liderazgos de Morena, para analizar las prioridades legislativas y definir la ruta de trabajo para el periodo que inicia.