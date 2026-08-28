Resultados de examen UNAM para licenciatura: asi puedes consultar si fuiste seleccionado Conoce cómo consultar los resultados del examen de control de la UNAM (Pexels)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha publicado los resultados del examen de selección durante la noche de este viernes 28 de agosto; conoce cómo consultarlos.

Después de casi un mes de incertidumbre para los aspirantes a la licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027/1, en estos momentos ya pueden consultar los resultados de la aplicación del Examen de Control Presencial de la UNAM, a través de la página de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE).

Pasos para consultar los resultados del examen de Licenciatura de la UNAM

Para conocer los resultados del examen de selección de la UNAM, estos son los pasos que debes seguir:

Ingresa a la página de la Dirección General de Administración Escolar.

Accede al apartado de “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura”.

Busca el apartado de “Conoce tu resultado”.

Ahí tendrás que seleccionar el sistema o la modalidad, junto con el área para la cual concursaste.

o la modalidad, junto con el para la cual concursaste. Tras seleccionar el área, inmediatamente te redirigirá a una nueva página; ahí tendrás que dar clic en el n ombre de la carrera-plantel por la que concursaste.

por la que concursaste. Finalmente, con tu número de comprobante, podrás conocer el resultado, además de los aciertos que obtuviste.

Recuerda que tu número de comprobante estará asociado a cualquiera de las siguientes letras:

S: Seleccionada/o

Seleccionada/o N: No presentada/o

No presentada/o C: Cancelada/o

Cancelada/o Sin letra: No seleccionada/o

Información en desarrollo.