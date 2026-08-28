Vinculan a proceso a implicados en el fraude en examen de ingreso a la UNAM

Detenidos Edgar “N” y David “N". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a David “N” y Edgar “N”, quienes habrían participado en un esquema mediante el cual cobraron a aspirantes para responder por ellos el examen en línea de ingreso a licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Estos sujetos fueron imputados por el delito de fraude genérico.

Edgar “N” y David “N” fueron detenidos el pasado 25 de agosto en la capital del país por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

De acuerdo con la investigación, durante mayo y junio de 2026, ambos habrían utilizado instalaciones y equipos de cómputo de la academia “Más Preparación”, de la cual eran operadores, para contestar los exámenes en lugar de los aspirantes y simular que estos realizaban personalmente la evaluación. Para ello, presuntamente contaron con el apoyo de algunos instructores.

La investigación inició a partir de denuncias sobre estas prácticas. Posteriormente, la UNAM proporcionó información sobre nueve aspirantes cuyos exámenes presentaban coincidencias en los datos de conexión y otras irregularidades. El análisis de esta información, archivos digitales y entrevistas permitió relacionar las evaluaciones con sedes de la academia e identificar la posible participación de los ahora detenidos.