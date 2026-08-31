Calendario SEP 2026 Calendario SEP 2026: Estos son los puentes y días festivos que restan en el año (Pexels)

El regreso a clases ha comenzado a partir de este lunes 31 de agosto para dar inicio al ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este periodo contará con un total de 185 días de clases para la educación básica en todo el país.

Ante el arranque de las actividades académicas, miles de familias ya planifican los periodos de descanso. A continuación, se detallan los días festivos, puentes oficiales, sesiones de Consejo Técnico y el periodo vacacional que resta del año.

¿Cuáles son los días festivos y puentes del ciclo escolar 2026-2027?

El calendario escolar establece tres fechas de suspensión de labores docentes durante los primeros meses del ciclo:

Miércoles 16 de septiembre : Primer día de descanso oficial con motivo de la conmemoración del Aniversario de la Independencia de México.

: Primer día de descanso oficial con motivo de la conmemoración del Aniversario de la Independencia de México. Lunes 2 de noviembre : Corresponde al primer puente oficial del ciclo escolar por la celebración del Día de Muertos. El descanso abarca desde el sábado 31 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre .

: Corresponde al primer puente oficial del ciclo escolar por la celebración del Día de Muertos. El descanso abarca desde el de octubre hasta el lunes . Lunes 16 de noviembre: Segundo puente oficial del año en conmemoración de la Revolución Mexicana. Los estudiantes descansarán del sábado 14 al lunes 16 de noviembre.

Suspensiones por Consejo Técnico Escolar (CTE)

Los últimos viernes de cada mes se realizan las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar (CTE), jornadas en las cuales el personal docente recibe capacitación.

Durante estos días se suspenden las clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria:

Viernes 25 de septiembre

Viernes 30 de octubre

Viernes 27 de noviembre

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno?

El periodo vacacional de fin de año iniciará formalmente en diciembre: