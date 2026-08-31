Tarjeta de Identificación Patronal IMSS digital: cómo obtenerla, consultarla y para qué sirve

Tarjeta de Identificación Patronal del IMSS El Instituto Mexicano del Seguro Social avanza en la digitalización de la Tarjeta de Identificación Patronal (Crónica digital)

La Tarjeta de Identificación Patronal del IMSS dará un paso hacia la digitalización. A partir del 10 de septiembre, las personas empleadoras podrán obtener y consultar este documento directamente desde el Buzón IMSS, con lo que dejará atrás el esquema basado en una tarjeta física para acreditar a quienes están autorizados a realizar determinadas gestiones ante el Instituto.

El cambio busca simplificar un procedimiento que hasta ahora podía requerir acudir personalmente a una Subdelegación, especialmente cuando era necesario reponer la tarjeta por extravío o modificar a las personas autorizadas.

Con la TIP Digital IMSS, la solicitud, emisión y consulta quedarán integradas en el Buzón IMSS y cada documento corresponderá a un Registro Patronal.

¿Para qué sirve la Tarjeta de Identificación Patronal del IMSS?

La TIP tiene como función acreditar ante el IMSS a las personas que la persona empleadora ha autorizado para realizar determinadas gestiones patronales.

Entre las diligencias que pueden llevar a cabo se encuentran la presentación de escritos, la entrega de movimientos afiliatorios y la atención de aclaraciones relacionadas con procesos de cobranza.

También contempla avisos vinculados con patrones de trabajadores eventuales del campo y movimientos afiliatorios derivados de actos de fiscalización, además de otros procedimientos en los que se necesita demostrar que existe una autorización o representación válida.

¿Cómo obtener la Tarjeta de Identificación Patronal del IMSS Digital?

La nueva Tarjeta de Identificación Patronal se solicitará desde el Buzón IMSS. Para hacerlo será necesario utilizar la e.firma vigente emitida por el SAT, ya sea correspondiente a una persona física o moral.

Desde esta plataforma se podrá realizar la designación de las personas autorizadas y generar el documento electrónico. La TIP Digital incorporará los datos relacionados con la solicitud, el folio del trámite y el Registro Patronal, además de distintos mecanismos destinados a comprobar su autenticidad.

Cada Registro Patronal tendrá su propia TIP Digital y será posible registrar o actualizar hasta tres personas autorizadas mediante este mecanismo.

¿Cómo consultar la Tarjeta de Identificación Patronal digital del IMSS?

La consulta también estará disponible dentro del Buzón IMSS. De esta manera, la persona empleadora podrá acceder al documento sin depender de una tarjeta física que deba conservar y presentar posteriormente.

El nuevo formato incluirá información general de la persona empleadora o sujeto obligado, domicilio, fecha de solicitud y datos de las personas autorizadas. También contará con un código QR y elementos de seguridad que permitirán acreditar su origen electrónico.

Entre los mecanismos de autenticidad se encuentran el folio del trámite, la e.firma empleada para realizar la designación, el número de serie del certificado, la cadena original y el sello digital.

¿Qué se necesita para usar el Buzón IMSS?

Las personas empleadoras que todavía no tengan habilitado el Buzón IMSS deberán completar previamente el proceso de activación.

El primer paso consiste en ingresar al portal del Buzón IMSS. Posteriormente, deberán autenticarse con la e.firma vigente del SAT correspondiente a la persona física o moral. También será necesario registrar y validar al menos un correo electrónico y un número de celular vinculados con el RFC.

Finalmente, la persona empleadora deberá firmar electrónicamente los Términos y Condiciones para utilizar el Buzón IMSS.

¿Cuántas personas pueden autorizarse con la Tarjeta de Identificación Patronal del IMSS?

La TIP Digital permitirá registrar hasta tres personas autorizadas por cada Registro Patronal. La designación y actualización de estos nombres podrá realizarse desde el Buzón IMSS utilizando la e.firma del SAT.

¿Dónde pedir ayuda sobre la Tarjeta de Identificación Patronal del IMSS Digital y el Buzón IMSS?

El IMSS mantiene distintos canales de atención para las personas empleadoras que tengan dudas sobre la TIP Digital o el funcionamiento del Buzón IMSS.

El Centro de Contacto Telefónico del IMSS atiende en el 800 623 23 23, opción 5 y nuevamente opción 5, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, tiempo del centro de México.

También existe el Módulo Buzón IMSS en las Subdelegaciones, con atención de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.