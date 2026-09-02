¿Quién es Jonathan “Honas” Meléndez, el músico de Camilo Séptimo asesinado junto a su esposa y bebé en Zona Esmeralda?

Jonathan “Honas” Meléndez sería la víctima del multihomicidio en Atizapan Fotos: vía redes sociales/ C4 Jiménez

La violencia volvió a sacudir a Zona Esmeralda, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde cuatro personas fueron asesinadas a balazos dentro de un Pent House.

Entre las presuntas víctimas estaría un integrante de la agrupación mexicana Camilo Séptimo, así como otros miembros de su familia, incluido un menor de tres años y una trabajadora doméstica.

¿Qué pasó en Zona Esmeralda, Atizapán?

De acuerdo con primeros reportes, tres integrantes de una familia y una trabajadora doméstica fueron encontrados sin vida dentro de un departamento ubicado en la zona de Atizapán de Zaragoza.

Las víctimas habrían sido agredidas por un grupo de hombres armados que irrumpió en la vivienda y ejecutó a las cuatro personas. Dejaron vivo a un niño de 5 años.

Las investigaciones señalan que uno de los fallecidos es el tecladista de la banda Camilo Séptimo junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica durante un ataque armado en Atizapán de Zaragoza.

¿Quién es Jonathan “Honas” Meléndez?

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido artísticamente como “Honas” Meléndez, es un músico, tecladista, compositor y productor mexicano, reconocido principalmente por ser uno de los integrantes fundadores de Camilo Séptimo. La agrupación nació en la Ciudad de México en 2013 y está integrada por Meléndez, Manuel Mendoza y Erik Vázquez.

Dentro de Camilo Séptimo, Honas está a cargo de los teclados y sintetizadores. También participó como compositor y productor en distintas canciones del grupo. En trabajos recientes, como MAPAS II, aparece acreditado como productor y compositor en temas como “Cierro los Ojos”, “Órbita”, “Abril” y “Minutos”.