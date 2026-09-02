Caso Jonathan Meléndez: así fue engañado por su socio, revela Harfuch y señala cómo fue el operativo tras multihomicidio

Caso Jonathan Meléndez El músico de Camilo Séptimo asesinado junto a su familia fue engañado aparentemente por su socio, reveló Harfuch. (Cuartoscuro y Especial)

Las autoridades detuvieron a dos hombres señalados como probables responsables del multihomicidio ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde fueron asesinados Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora del hogar.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que uno de los detenidos era socio de Jonathan Meléndez y que, de acuerdo con las investigaciones, habría utilizado esa relación de confianza para ingresar al domicilio donde ocurrió el crimen.

En una operación conjunta de @FiscaliaEdomex ,@SSPCMexico y @SSC_CDMX, fueron detenidos dos hombres señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas. Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y una menor de edad. Los hechos ocurrieron ayer en… pic.twitter.com/GvL0aSC46a — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 2, 2026

Harfuch revela cómo Jonathan Meléndez fue engañado por su socio

A través de un mensaje publicado en redes sociales, García Harfuch informó que la captura de los dos presuntos responsables fue resultado de un operativo conjunto entre la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El funcionario explicó que las investigaciones permitieron establecer que uno de los detenidos mantenía una relación de sociedad con una de las víctimas.

“Las investigaciones establecieron que uno de los detenidos era socio de una de las víctimas. Presuntamente, aprovechó esa relación de confianza para ingresar al domicilio”, señaló Harfuch.

Con esa información, las autoridades apuntan a que el acceso a la vivienda se habría facilitado debido al vínculo previo entre el presunto responsable y Jonathan Meléndez.

Así fue el operativo para detener a los presuntos responsables

De acuerdo con García Harfuch, la coordinación entre autoridades del Estado de México, la Ciudad de México y el Gobierno federal permitió localizar y detener a los dos sospechosos en menos de 12 horas después del ataque.

El secretario destacó que ambos hombres ya fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales, donde se definirá su situación jurídica conforme avance la investigación.

“Ante un crimen de esta gravedad, las instituciones actuaron de manera inmediata y coordinada. Los dos probables responsables ya están detenidos y serán puestos a disposición de la justicia”, afirmó.

¿Qué ocurrió en el caso Jonathan Meléndez?

El ataque ocurrió en un departamento ubicado en Zona Esmeralda, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, hombres armados ingresaron al inmueble y asesinaron a Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, así como a su esposa embarazada, su hija de tres años y una trabajadora doméstica.

Con la detención de los dos presuntos implicados, la Fiscalía del Estado de México continúa las investigaciones para esclarecer por completo el móvil del multihomicidio y determinar la participación de cada uno de los involucrados.

¿La masacre fue por deuda de 300 mil pesos?

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el hallazgo ocurrió alrededor de las 23:50 horas del martes en un departamento ubicado en una torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza. En el lugar fueron encontrados sin vida Jonathan “Honas” Meléndez, productor musical, compositor y tecladista de Camilo Séptimo; su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija de tres años y una mujer de 21 años. Las autoridades también localizaron con vida a un menor de seis años, quien no presentaba lesiones.

Como parte de las investigaciones por el multihomicidio de Jonathan “Honas” Meléndez y su familia, la FGJEM identificó la presunta participación de dos hombres. Uno de ellos es Diego Sebastián “N”, señalado como socio de J.S.M.O. y considerado el probable responsable directo del ataque armado ocurrido al interior del inmueble.

De acuerdo con las indagatorias y la declaración del imputado, el crimen habría ocurrido después de una discusión relacionada con un préstamo de 300 mil pesos que Jonathan presuntamente le otorgaría. La Fiscalía sostiene que, tras el altercado, Diego Sebastián “N” disparó contra el músico y posteriormente asesinó a los demás integrantes de la familia. Además, fue detenido Gerardo “N”, quien es investigado por haber trasladado al presunto agresor hasta el domicilio y facilitar su huida tras el multihomicidio.