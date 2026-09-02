Países Bajos: México tiene un estrés hídrico muy importante

Países Bajos El embajador de Países Bajos en México, André Driessen, destacó el interés de empresas neerlandesas de encontrar oportunidades de negocios en nuestro país, ante el amplio conocimiento que tienen en el tema de uso y manejo del agua, ante el estrés hídrico que vive nuestro país

“México tiene un estrés hídrico muy importante”, señaló André Driessen, embajador de Países Bajos en nuestro país, aunque consideró que existen amplias posibilidades de incrementar la cooperación con nuestro país.

en este sentido, resaltó que se puede aprovechar de Países Bajos, que tiene un amplio conocimiento y una larga trayectoria en el tema del agua.

Recordó que una cuarta parte del territorio de Países Bajos se encuentra por debajo del mar, incluso, su capital Ámsterdam se ubica dos metros abajo del nivel del mar, por lo que los neerlandeses han desarrollado un exitoso sistema de diques, bombas y canales para evitar que el agua se anegue.

Así lo señaló en el marco de un encuentro en colaboración con la agencia Country Manager, el cual se llevó a cabo en la representación diplomática en México, y al que asistieron representantes de empresas y autoridades de ambos países para identificar áreas de colaboración en materia hídrica, dado el profundo y ancestral conocimiento que tiene en la materia el país europeo.

El encuentro busca identificar áreas de colaboración en materia hídrica, dado el profundo y ancestral conocimiento que tiene en la materia el país europeo, el cual cobra mayor importancia, ante los retos que implica el nuevo contexto ambiental a nivel internacional.

De esta manera se busca empresas de Países Bajos buscan aliados en México para transferir e implementar soluciones hídricas en rubros como captación de lluvia, tratamiento de agua y prevención de inundaciones.

En este sentido, el representante diplomático de Países Bajos en México, André Driessen, destacó que representantes de 10 empresas neerlandesas viajaron a nuestro país, como parte de una misión comercial denominada “Horizonte Azul”, cuyo objetivo es posicionarse en el mercado nacional para ofrecer y resolver desafíos hídricos en el sector industrial como en el público.

El embajador neerlandés aseveró que la experiencia y conocimiento que pueden aportar empresas de aquel país para que contrapartes mexicanas optimicen sus recursos hídricos, así como que las autoridades apliquen mecanismos para evitar inundaciones a través de exitosos mecanismos de captación pluvial y canalizar el agua a mantos acuíferos.

“Somos un país que tradicionalmente tiene demasiada agua; tenemos grandes experiencias en cómo convivir con el agua y cómo protegernos de las inundaciones; y en el caso de México, por ejemplo, en las zonas costeras hay ciudades que van a enfrentar los efectos de la subida del nivel del mar, entonces debemos garantizar que esas ciudades estén seguras”, comentó.

en su oportunidad, Adrián Puentes, cofundador y socio de Beccan Davila + Puentes (BD+P), oficina de urbanismo, arquitectura y planificación con sede en La Haya, insistió en las oportunidades en materia hídrica que existen entre ambos países dentro del mecanismo denominado “Horizonte Azul”.

En el sector privado, los beneficios que implica la transformación de parques industriales hacia modelos regenerativos, bajo modelos de reúso de agua, economía circular y recuperación de espacios.

En cuanto a la administración pública, informó el interés en colaborar, por ejemplo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), en cuencas prioritarias declaradas en emergencia, como el caso de los ríos Lerma y Tula.

A su vez, Carlos Uribe, CEO de Country Manager, agencia responsable en identificar oportunidades de colaboración entre ambos países, están las jardineras de la empresa Field Factor, las cuales ofrecen una solución dual contra inundaciones y preservación del agua, a través de captación pluvial, filtración y canalización del agua al subsuelo.

“Todos hemos sufrido de inundaciones, de cortes de agua, de no tener agua potable dentro de nuestros hogares, y creo que es muy interesante aprender de los mejores, que son los neerlandeses; ellos han ampliado su territorio precisamente cerrando los canales de agua para tener más tierra y, además, tienen potabilizadoras y tecnología muy importante para que nosotros sí tengamos ese valor constitucional de tener agua”.

Recordó que en el primer encuentro se lograron 200 reuniones de negocios y se firmaron varias cartas de interés, aunque también admitió que las inversiones son muy altas, de ahí que se requiere la certificación o la aprobación de los gobiernos para que puedan ocurrir”.

entre las empresas neerlandesas que participaron está Dutch Clean Tech, firma especializada en el tratamiento de aguas industriales, residuales, potables y de drenaje y cuyo director general en México, Óscar Rossbach, advirtió sobre los grandes retos que enfrenta el país en tratamiento del vital líquido.

indicó que en México cuentan con casi 4,000 mil plantas de tratamiento de aguas de desecho urbano, de las cuales alrededor de 1,700 no funcionan porque están apagadas, vandalizadas o mal diseñadas; es terrible porque los municipios no tienen dinero ni para pagar la energía de las plantas, pues la energía es el insumo más caro que tiene una planta de tratamiento de agua”, destacó.

Al respecto, Sebastián Lara, director comercial de la firma, estimó que, en promedio, 40% del agua utilizada en México no se trata y 60% del sistema de agua potable tiene fugas, lo que evidencia los grandes retos que enfrenta el país.