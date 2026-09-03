CFE denuncia daños en infraestructura del enlace Escárcega-Ticul

CFE Escárcega-Ticul

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reveló que presentó una denuncia luego de identificar daños con indicios de haber sido provocados en la infraestructura del enlace eléctrico Escárcega-Ticul, afectación que derivó en una interrupción del suministro en la región sureste del país.

La CFE informó que, una vez detectada la afectación, su personal actuó de manera inmediata y mantuvo trabajos continuos para atender la interrupción y solucionar las afectaciones en el servicio eléctrico.

Asimismo, la Comisión señaló que el incidente llevó a reforzar las acciones de vigilancia y protección de la infraestructura estratégica, con el propósito de prevenir nuevas afectaciones y garantizar un suministro eléctrico confiable para la población del sureste.

El enlace Escárcega-Ticul forma parte de la infraestructura utilizada para la transmisión de energía eléctrica en la región, por lo que la empresa destacó la importancia de robustecer su protección frente a posibles daños.

CFE pide colaboración ciudadana

Debido a estos hechos, la CFE hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir a la protección de las instalaciones eléctricas mediante el reporte de cualquier actividad inusual o daño que sea detectado en el suministro.

Los reportes pueden realizarse a través del número telefónico 071, a los correos electrónicos conectada.contigo@cfe.mx, mailto:conectada.contigo@cfe.mx o directamente ante las autoridades correspondientes.