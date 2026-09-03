En medio de fricciones comerciales con China, Roberto Velasco alista viaje al gigante asiático

El canciller Roberto Velasco alista maletas para su primera visita oficial a China (Especial)

Relación México-China — En medio de fricciones comerciales con México, derivadas por la guerra arancelaria global desatada por Estados Unidos, este jueves el gobierno de China expresó su confianza en que se profundizará la cooperación con las autoridades mexicanas y se reforzará la confianza política entre ambas naciones, con la visita a Pekín del canciller mexicano, Roberto Velasco, señaló el portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Guo Jiakun.

El funcionario chino aseguró en rueda de prensa que Pekín espera que la visita del canciller mexicano permita a ambos gobiernos intercambiar opiniones sobre las relaciones bilaterales, asuntos internacionales y regionales de interés común.

Guo Jiakun refirió que China confía que esta visita del secretario de Exteriores de México sirva para “seguir aumentando la confianza política mutua, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa” y promover un desarrollo estable de las relaciones entre ambos países.

Roberto Velasco visitará el próximo 7 de septiembre China, su primera visita desde que en abril pasado asumió el cargo como canciller y donde mantendrá un encuentro con el jefe de la diplomacia china, Wang Yi.

Esta visita se registra en medio de fricciones comerciales después de que el gobierno mexicano impusiera a comienzos del 2026 nuevos aranceles a países con los que no tiene un acuerdo comercial, entre ellos China, una decisión que el gigante asiático ha criticado.

Las importaciones mexicanas procedentes de China afectadas por esas medidas cayeron un 28 por ciento interanual durante los primeros cinco meses de 2026, según datos presentados el pasado 30 de agosto por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

El Gobierno de México sostiene que los aranceles no están dirigidos contra ningún país en particular y los enmarca en una estrategia para sustituir importaciones, elevar el contenido nacional de las cadenas productivas y proteger unos 350,000 empleos.

Respecto a los gravámenes impuestos por México, el gobierno chino advirtió en marzo pasado con posibles represalias por unas barreras comerciales que afectan a más de 30,000 millones de dólares en exportaciones chinas, por lo que pidió a la administración de Claudia Sheinbaum rectificar estas medidas. (Con información de EFE)

La Crónica de Hoy 2026