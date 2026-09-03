Nuevos detalles de los presuntos asesinos de Jonathan Meléndez: Se conocen desde hace años y el pleito habría sido por ‘Bitcoins’

Caso Jonathan Meléndez Los detenidos Sebastián N y Gerardo N dieron sus primeras declaraciones por su presunta participación en el asesinato de Jonathan Meléndez, su esposa embarazada, su hija de 3 años y una trabajadora del hogar de 21 años. Foto: EFE

Esta semana, el homicidio múltiple del músico Jonathan Meléndez junto con su esposa embarazada, hija y una trabajadora doméstica ha causado consternación a nivel nacional. El músico y fundador de la banda ‘Camilo Séptimo’ fue asesinado con violencia en su domicilio por, presuntamente por Sebastián N y Gerardo N, quienes fueron detenidos por su probable implicación en el caso. Ahora, horas después, diversos reportes han dado a conocer detalles de su relación así como del móvil del crimen.

¿Quiénes relación tenían Sebastián N y Gerardo N? Presuntos autores del homicidio de Jonathan Meléndez

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía del Estado de México, Sebastián N (quien es señalado de haber cometido los asesinatos) es un hombre argentino radicado en México desde los 15 años. Contaba con múltiples emprendimientos de marketing y tenía denuncias por fraudes cometidos a través de una plataforma de redes de viviendas. También, se señala que era socio del propio de Jonathan Meléndez, por lo que la primera línea de investigación de las autoridades es que los homicidios tuvieron que ver con una disputa monetaria.

Por su parte, Gerardo N, también identificado como ‘El Gerry’, es señalado por ser la “mano derecha” de Sebastián desde hace al menos dos décadas, trabajando como su chofer, por lo que era considerado como un personal de confianza. Ambos estarán emitiendo sus respectivas declaraciones frente a la Fiscalía del EDOMEX este jueves 3 de septiembre sobre los hechos y se espera que se ejecute una orden de aprehensión para ambos.

También, se informó que este jueves 3 de septiembre se puso en resguardo el vehículo que ambos habrían utilizado para tratar de escapar. Se trata de un automóvil tipo Sedán color gris plateado que fue encontrado en el municipio de Tecámac y que utilizaba placas sobrepuestas.

Cambian versión del móvil: ¿Por qué mataron a Jonathan Meléndez y a su familia?

Originalmente, la primera versión apuntaba a que Sebastián N habría tenido un conflicto económico en donde le solicitaron al músico una cantidad cercana a los 300 mil pesos, situación que habría detonado una discusión y posteriormente los hechos violentos.

Ahora, este jueves 3 de septiembre, el periodista Carlos Jiménez informó que el presunto implicado habría cambiado esta versión inicial, asegurando que la exigencia era de dinero en dólares y 30 millones de pesos en bitcoins que estaban en un dispositivo de almacenamiento.