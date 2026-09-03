México mantiene reclamo por migrantes mexicanos deportados a Centroamérica

México mantiene reclamo por mexicanos enviados a Centroamérica

Sergio Salomón Céspedes, titular del Instituto Nacional de Migración, informó que 2 mil 900 mexicanos han sido enviados a países como Guatemala, Honduras y Costa Rica. De ellos, 2 mil 568 ya se encuentran en territorio mexicano, mientras el flujo de repatriaciones continúa.

El titular del instituto, reiteró que México expresó su inconformidad ante Estados Unidos por el envío de connacionales deportados hacia otros países de Centroamérica.

Dio a conocer que la estrategia de repatriación consiste en que los consulados mexicanos contacten de inmediato a los connacionales una vez que llegan a esos países y coordinen su traslado a México. Los mexicanos enviados a Guatemala y Honduras son trasladados por vía terrestre hacia la frontera sur, mientras que quienes han sido enviados a Costa Rica regresan por vía aérea.

La Presidenta Sheinbaum sostuvo que no existe razón para que ciudadanos mexicanos sean enviados a países distintos de México y aseguró que el Gobierno continuará expresando su inconformidad ante esta práctica.