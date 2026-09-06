ENCUESTA DE CRÓNICA: San Luis Potosí, disputado por PT y PVEM

Al enfrentarse entre sí, los aliados de Morena encabezan las preferencias electorales en San Luis Potosí. Así lo revela la encuesta de La Crónica de Hoy realizada los primeros días de septiembre. Los datos retratan una fuerte competencia entre Gerardo Sánchez Zumaya del Partido del Trabajo y Ruth González Silva del Partido Verde. En dos de las tres boletas que se pusieron a consideración de los electores, aventaja el Partido del Trabajo, y en una el Verde.

Al competir solo los partidos, sin candidatos, el Partido Verde domina la escena electoral. El 30 por ciento de los electores votaría por él, el 16 por ciento por Morena, el 8 por ciento por el PAN, el 6 por ciento por Movimiento Ciudadano, el 5 por ciento por el PT y el 2 por ciento por el PRI.

Aunque se observa que el Partido Verde tiene mucha fuerza en las preferencias ciudadanas como institución política y el Partido del Trabajo está muy lejos, al enfrentarlos con sus candidatos (Gerardo Sánchez Zumaya y Ruth González Silva), la competencia se torna cerrada.

Las personalidades de los aspirantes tienen la fuerza de mover las preferencias electorales. El aspirante con mejores opiniones positivas es Gerardo Sánchez Zumaya (40%), seguido de Ruth González Silva (37%) y de Enrique Galindo Ceballos (24%).

La competencia rumbo a la renovación de la gubernatura en San Luis Potosí arranca en un contexto donde el 46 por ciento de los ciudadanos señala que el principal problema es la inseguridad, la violencia y el crimen organizado; el 17 por ciento la infraestructura y vialidades; el 13 por ciento la economía y el empleo; el 10 por ciento el mal gobierno y la corrupción; y 9 por ciento, el agua y drenaje.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona resulta bien evaluado. El 45 por ciento de los electores aprueba su gestión de gobierno, frente al 35 por ciento que la desaprueba. El 55 por ciento menciona que el estado va por buen camino, mientras que el 30 por ciento dice que por mal camino. El 60 por ciento aprueba el trabajo del gobierno estatal en materia de economía y empleos.

Sobre el hecho de que el Partido Verde impulse como su candidata a la esposa del gobernador, el 57 por ciento de los electores sostiene que no se justifica y el 34 por ciento señala que sí se justifica.

La disputa por la gubernatura en San Luis Potosí se torna inédita y de pronóstico reservado.