Sheinbaum llega a Coahuila; destaca programas sociales y obras por 19 mil 223 mdp

programas sociales en Coahuila

Tras presentar en Nuevo León una versión regional de su Segundo Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó a Coahuila para dar cuenta de los programas sociales y las obras de infraestructura impulsadas por la Federación en la entidad, donde destacó una inversión social de 19 mil 223 millones de pesos.

Desde el Auditorio Parque Las Maravillas, en Saltillo, la mandataria señaló que 884 mil 942 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar y aseguró que su administración continuará trabajando por el bienestar de la población y en defensa de la independencia, soberanía, justicia social, libertad y democracia.

“Siempre vamos a trabajar por el bienestar del pueblo de México y a defender esos principios de los que les hablaba al inicio de la conversación. México luchó mucho, el pueblo de México luchó mucho por su independencia, por la soberanía, por la justicia social, por la libertad y por la democracia”, afirmó.

Programas para el Bienestar

Durante su recorrido denominado “Honestidad y Resultados”, Sheinbaum detalló la distribución de los apoyos sociales en Coahuila. La Pensión para Adultos Mayores concentra a 326 mil 570 derechohabientes, mientras que 28 mil personas reciben la Pensión para Personas con Discapacidad y 6 mil 700 participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.

En educación, 86 mil 82 personas reciben la beca Benito Juárez. A esto se suman los nuevos programas de la Pensión Mujeres Bienestar y la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, así como su modalidad para uniformes y útiles destinada a estudiantes de primaria.

También se reportaron 10 mil 569 beneficiarios de Producción para el Bienestar y 8 mil 565 de Fertilizantes Gratuitos, además de 89 mil familias que reciben Leche para el Bienestar.

Dentro de La Escuela es Nuestra, la presidenta informó que participan 808 escuelas de Educación Básica y 181 planteles de Educación Media Superior.

Obras de infraestructura

En materia de infraestructura, la presidenta destacó el avance en la construcción del Tren Ciudad de México-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo, uno de los proyectos contemplados para mejorar la conexión entre distintas ciudades de la región.

También mencionó la ampliación de la carretera 57, en el tramo que va de Monclova a Saltillo, así como la construcción de un puente en Piedras Negras y los trabajos de conservación de la Red Federal de Carreteras.

Entre los proyectos para Coahuila también se encuentra una nueva conexión urbana en Saltillo-Ramos Arizpe, además de acciones para la tecnificación del riego en la región Lagunera y la ampliación del programa Agua Saludable para la Laguna.

Proyectos para la salud

En materia de salud, Sheinbaum resaltó la inauguración del Hospital “Dr. Francisco Galindo Chávez” y la sustitución de un consultorio de atención familiar del ISSSTE.

También informó sobre la construcción del Hospital General del IMSS en Saltillo y las nuevas Unidades de Medicina Familiar del IMSS en Santa Bárbara y El Cortijo, en Saltillo.

A estas obras se suman la sustitución del Hospital Rural en Matamoros y la ampliación del Hospital Rural de San Buenaventura, como parte de las acciones señaladas durante su recorrido por la entidad.

Vivienda y atención a las mujeres

La presidenta también destacó la construcción del Centro Integral Ganadero y la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas (FAISPIAM).

En materia de atención para las mujeres, informó sobre la construcción de 29 Centros LIBRE. A la par, señaló que comenzó la edificación de 78 mil 590 nuevas viviendas y la reestructuración de créditos considerados impagables, con beneficio para 275 mil familias.

Estas acciones forman parte de los proyectos presentados por la mandataria durante su visita a Coahuila, donde concentró su mensaje en los programas sociales y las obras que, afirmó, impulsa el Gobierno Federal.