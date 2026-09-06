Secretaría de Salud ordena revisión de servicios de alimentación tras brote de Salmonella

Secretario de Salud, David Kershenobich

El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que, tras el brote de salmonella que afectó a 135 médicos residentes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, todos se encuentran recibiendo atención y en buenas condiciones.

El funcionario informó que, desde que se detectó el evento, las autoridades sanitarias iniciaron una investigación para determinar sus causas y establecer, en su caso, las medidas correctivas correspondientes. De manera paralela, se puso en marcha una revisión en otros institutos nacionales de salud y hospitales de referencia, con el propósito de identificar oportunamente cualquier situación que pudiera representar un riesgo sanitario.

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Salud instruyó a la Dirección General de Epidemiología, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad a reforzar la revisión de las condiciones higiénico-sanitarias de los servicios de alimentación.

La supervisión comprende aspectos relacionados con la preparación, almacenamiento, conservación y suministro de alimentos, además de las condiciones sanitarias de cocinas y comedores de las unidades hospitalarias del sector público.

También participan en estas revisiones instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex y otros organismos del sector salud, con el objetivo de detectar posibles factores de riesgo y prevenir nuevos eventos.

La vigilancia epidemiológica y sanitaria continuará a cargo de la Dirección General de Epidemiología y Cofepris, que determinarán, con base en evidencia, las causas de cualquier evento identificado y las medidas necesarias para su control.

El secretario de Salud destacó que las médicas y los médicos residentes desempeñan una función fundamental en los hospitales, por lo que las instituciones tienen la responsabilidad de garantizarles condiciones adecuadas, dignas y seguras para desarrollar su formación y labor profesional.

Finalmente, la dependencia informó que solicitó que las revisiones se lleven a cabo con carácter urgente y que sus resultados sean reportados a la Secretaría de Salud. Las autoridades se comprometieron a informar sobre los avances y las medidas que deriven de este proceso, bajo un enfoque preventivo que permita detectar oportunamente riesgos, investigar sus causas y corregir cualquier falla.