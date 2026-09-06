Pide Coparmex responsabilidad en Presupuesto 2027; “contener endeudamiento sin recortes indiscriminados”

La deuda pública de México ha encendido las alarmas en el sector económico del país

En vísperas de la entrega del Presupuesto 2027, la Coparmex pidió responsabilidad al Ejecutivo y advirtió que nuestro país necesita recuperar margen de maniobra en sus finanzas públicas por lo cual se requiere reducir el déficit y contener el endeudamiento, sin recurrir a recortes indiscriminados que disminuyan la capacidad del Estado para atender sus responsabilidades fundamentales.

“Contratar deuda es válido cuando se destina a proyectos con rentabilidad económica o social comprobable, pero no cuando se utiliza para sostener de manera permanente el gasto corriente”, estableció

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) liderada por Juan José Sierra advirtió que el país no puede seguir destinando recursos públicos de manera automática a programas, proyectos o instituciones sin evaluar su impacto económico y social.

“Cada peso gastado debe responder a una necesidad concreta y generar valor para los mexicanos, por lo que resulta indispensable eliminar erogaciones de bajo impacto, evitar duplicidades y reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”, estableció

Por ello pidió al Ejecutivo que el Paquete Económico 2027 envíe una señal clara de responsabilidad y visión de largo plazo pues reorientar el gasto público permitirá generar certidumbre, movilizar inversión, destrabar proyectos.

Insistió en que México necesita recuperar margen de maniobra en sus finanzas públicas y asegurar que cualquier recurso adicional comprometido tenga un propósito definido, resultados medibles y beneficios duraderos para la sociedad, sin rebasar límites de endeudamiento que podrían poner en riesgo la estabilidad económica.

El organismo empresarial insistió en que se debe construir una ruta creíble para reducir el déficit y contener el endeudamiento, pero al mismo tiempo es indispensable mantener el compromiso de no crear nuevos impuestos.

Planteó que la consolidación de las finanzas públicas debe sustentarse en una mayor eficiencia recaudatoria, el combate a la evasión y el fortalecimiento de la base de contribuyentes, sin trasladar nuevas cargas a quienes ya cumplen con sus obligaciones fiscales.

En los próximos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará el Paquete Económico 2027, integrado por los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

La Coparmex insistió en que México necesita finanzas públicas ordenadas, pero también recursos que atiendan los rezagos que hoy limitan la productividad, la inversión y la generación de empleo formal.

Por ello, confió en que la propuesta que se presente al Congreso de la Unión establezca prioridades claras y decisiones que permitan recuperar la confianza en el rumbo económico del país.

BARRIL SIN FONDO

El organismo empresarial alertó sobre la situación financiera que atraviesan Empresas Públicas del Estado como Pemex y CFE que si bien son estratégicas para México, pero requieren esquemas que garanticen su viabilidad financiera y operativa.

“No podemos comprometer recursos públicos de manera recurrente sin planes claros de saneamiento, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Los recursos destinados a estas empresas deben responder a objetivos verificables y evitar que sus necesidades financieras reduzcan el margen disponible para atender otras prioridades nacionales”, reclamó

En ese sentido recalcó que el presupuesto debe privilegiar la inversión que permita remover los obstáculos que limitan el crecimiento.

“Seguridad, salud y educación deben contar con los recursos necesarios para cumplir su función, mientras que energía, agua e infraestructura logística, digital y de transporte requieren inversiones capaces de elevar la productividad y facilitar nuevos proyectos”, estableció