La transformación educativa avanza en Morelos y Zacatecas con más escuelas, becas y bienestar: SEP

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En Morelos, el Gobierno de México impulsa tres nuevos planteles de Educación Superior, amplía la oferta de bachillerato y fortalece el acompañamiento educativo con becas para más de 276 mil estudiantes, informó el titular de Educación Pública (SEP), Mario Delgado.

Añadió que más de 292 mil estudiantes zacatecanos reciben las Becas Rita Cetina y/o Universal Benito Juárez; más de 33 mil jóvenes de educación superior podrán acceder a la Beca Gertrudis Bocanegra en apoyo para el trasporte.

Delgado Carrillo destacó que, a dos años del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la transformación educativa avanza en los estados de Morelos y Zacatecas con acciones que amplían las oportunidades de las y los jóvenes, fortalecen la infraestructura escolar y garantizan su acompañamiento durante toda su trayectoria educativa.

Señaló que Morelos es ejemplo de esta transformación, pues en la exhacienda de Chinameca, municipio de Ayala, donde fue asesinado Emiliano Zapata, hoy se construye un nuevo capítulo de su legado de justicia y libertad a través de la educación, con una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

Explicó que este plantel forma parte de los tres nuevos espacios de educación superior que ha hecho posible el Gobierno de México en Morelos. Además, en Yautepec se cuenta con un nuevo centro de estudios de bachillerato y se construyen y amplían preparatorias en otros 12 municipios, para que alrededor de 6 mil jóvenes puedan estudiar cerca de sus comunidades.

El titular de la SEP resaltó que el acompañamiento educativo también llega a las familias morelenses mediante las Becas Rita Cetina, Universal Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, que en conjunto benefician a más de 276 mil estudiantes en Morelos. A ello se suma La Escuela es Nuestra (LEEN), programa que permite a madres y padres de familia decidir las obras prioritarias para mejorar sus planteles.

Agregó que la transformación contempla también el bienestar de las comunidades escolares. Con la estrategia Vive saludable, vive feliz se promueven en Morelos entornos escolares saludables y se avanza en la eliminación de la comida chatarra en las escuelas, mientras que personal de salud visitó las primarias públicas para revisar a las y los estudiantes, orientar a las familias y facilitar el acceso a lentes gratuitos.

Al evocar al poeta zacatecano Ramón López Velarde, Mario Delgado afirmó que hoy es posible hablar de una “Suave Patria” en la que las niñas, niños y jóvenes pueden avanzar en toda su trayectoria educativa con el respaldo de una beca que reconoce e impulsa su esfuerzo. Destacó que esta visión ya es una realidad en Zacatecas, donde más de 292 mil estudiantes de educación básica y media superior reciben las Becas Rita Cetina y/o Universal Benito Juárez.

Añadió que, por decisión de la Presidenta de México, más de 33 mil jóvenes de educación superior en Zacatecas podrán recibir la nueva Beca Gertrudis Bocanegra en apoyo al transporte, con lo que se fortalece el acompañamiento educativo desde la primaria hasta la universidad. Asimismo, destacó que La Escuela es Nuestra (LEEN) permite que madres y padres de familia participen directamente en las decisiones sobre las mejoras que requieren sus escuelas, para contar con espacios cada vez más dignos y adecuados para el aprendizaje.

Asimismo, informó que también se construye un nuevo centro de estudios en Guadalupe y seis planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza en la entidad, con los que se generarán espacios para más de 2 mil jóvenes cerca de sus hogares. Resaltó que, mediante la plataforma Mi derecho, mi lugar, ya no hay examen de ingreso a la Educación Media Superior en Zacatecas, sino que las y los jóvenes pueden decidir el plantel al que desean acudir.

A través de Vive saludable, vive feliz, las escuelas de Zacatecas avanzan en la eliminación de la comida chatarra y en la promoción de hábitos saludables entre niñas, niños y adolescentes. A ello se suma la misión histórica de enfermeras que durante el ciclo escolar pasado visitó las primarias públicas para revisar peso, talla, salud bucal y vista.

Finalmente, Mario Delgado afirmó que los resultados alcanzados en Morelos y Zacatecas reflejan una política educativa que coloca a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el centro y hace efectivo el principio de que la educación es un derecho y no un privilegio. “La honestidad da resultados y no hay acto de amor más grande que la educación. Como dice nuestra Presidenta, en el segundo piso de la transformación, el amor se convierte en política pública”, concluyó.