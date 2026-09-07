Cirugía de resección de tumor cerebral en el ISSSTE devuelve capacidad motriz a derechohabiente

Especialistas en neurocirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) “Centenario de la Revolución Mexicana”, en Morelos, realizaron con éxito una cirugía de alta complejidad para retirarle un tumor cerebral a un paciente de 54 años, quien recuperó la movilidad y calidad de vida.
El doctor Giovani Angulo Corona, especialista en neurocirugía, y quien estuvo encargado de la intervención, informó que el derechohabiente, procedente de Chilpancingo, Guerrero, acudió al hospital sin capacidad de mover la parte izquierda de su cuerpo y con ayuda de estudios de imagenología se le detectó un tumor en la región frontal derecha del cerebro.
“Llegó sin poder mover la mitad de su cuerpo y al día de hoy se ha ido recuperando poco a poco: el paciente recuperó la fuerza en la parte izquierda del cuerpo y mantiene conservadas funciones mentales superiores”, precisó.
Refirió que para la intervención se utilizó equipamiento e insumos propios del ISSSTE, como un microscopio neuroquirúrgico digital avanzado, diseñado para brindar a las y los médicos visión tridimensional.
Angulo Corona subrayó que a una semana de la intervención -el pasado 30 de agosto-, la evolución médica del derechohabiente es favorable y se estima en fecha próxima la alta médica y una recuperación gradual de sus habilidades motrices.
“Con este tipo de intervenciones, pacientes con casos como este, recuperan la independencia para realizar actividades de la vida diaria y el hospital ‘Centenario de la Revolución Mexicana’ cuenta con todo lo necesario para llevarlas a cabo”, aseguró.