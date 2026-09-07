A casi un año de la huelga del Monte de Piedad: ¿qué ha cambiado y qué sigue sin resolverse?

Huelga Monte de Piedad El conflicto laboral inició en octubre de 2025 y ha dejado más de 300 sucursales cerradas. (Enrique Ordoñez/Cuartoscuro)

La huelga del Nacional Monte de Piedad está por cumplir un año sin una solución definitiva y se ha convertido en uno de los conflictos laborales más prolongados en la historia reciente de una institución de asistencia privada en México.

El paro, iniciado el 1 de octubre de 2025, mantiene cerradas más de 300 sucursales en todo el territorio nacional, ha afectado a miles de clientes que utilizan el crédito prendario y sigue sin una fecha para la reanudación total de operaciones.

¿Qué ha cambiado en un año?

De cambios de dirección a nuevas medidas de protección para las prendas de los usuarios, todo esto ha caminado al interior de la institución.

1. El conflicto dejó de centrarse únicamente en el contrato colectivo

Cuando estalló la huelga, el Sindicato acusó al Patronato de intentar modificar el Contrato Colectivo de Trabajo. Sin embargo, conforme avanzó el conflicto, la disputa pasó también al terreno judicial, con amparos, recursos legales y resoluciones de tribunales laborales.

2. Hubo resoluciones judiciales, pero no terminaron el conflicto

En febrero de 2026 un juez declaró la inexistencia de la huelga, resolución que fue impugnada por el Sindicato. La controversia jurídica prolongó el litigio y abrió la posibilidad de que el caso continuara en instancias superiores, sin resolver el fondo de las diferencias entre ambas partes.

3. Cambió la dirección del Monte de Piedad

En junio de 2026 el Patronato nombró a José Antonio Murillo Garza como nuevo director general, en sustitución de la administración anterior. La institución presentó el relevo como una nueva etapa para fortalecer la operación y buscar una salida al conflicto.

4. La institución implementó medidas para clientes

Mientras continúa el paro, el Nacional Monte de Piedad puso en marcha mecanismos extraordinarios para quienes mantienen prendas empeñadas, entre ellos refrendos adicionales, ampliación de plazos de pago, eliminación temporal de algunas comisiones y el denominado Depósito de Recuperación, con el objetivo de reducir las afectaciones derivadas del cierre de sucursales.

¿Qué sigue igual en el Nacional Monte de Piedad?

Pese al paso de los meses, las sucursales permanecen sin operar de manera habitual y el crédito prendario continúa suspendido en la mayor parte del país. Miles de personas siguen sin poder acudir físicamente a empeñar o recuperar prendas mediante el esquema tradicional, aunque algunos trámites pueden realizarse por canales digitales habilitados por la institución.

Las posturas de ambas partes tampoco han cambiado de fondo. El Sindicato sostiene que defiende los derechos laborales establecidos en el contrato colectivo, mientras que el Patronato insiste en la necesidad de modernizar las condiciones laborales para garantizar la viabilidad financiera de la institución. Ambas posiciones han sido reiteradas públicamente durante el último año.

¿Qué falta por resolverse en la huelga del Monte de Piedad?

El principal pendiente sigue siendo un acuerdo que permita levantar la huelga. Aunque durante 2026 hubo diversos acercamientos y momentos en los que ambas partes señalaron avances en las negociaciones, hasta el 7 de septiembre no existe un convenio definitivo que permita reabrir las sucursales de forma generalizada.

Además del acuerdo laboral, queda pendiente la normalización de las operaciones de una institución que históricamente ha sido una de las principales fuentes de crédito prendario en México y cuyo cierre prolongado ha impactado tanto a trabajadores como a usuarios que dependen de este servicio.