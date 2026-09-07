UIF bloquea cuentas a Ricardo Velarde, ex secretario de Economía de Rocha Moya

Ricardo Velarde

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó el bloqueo de las cuentas de Ricardo ‘Pity’ Velarde Cárdenas, ex secretario de Economía durante el gobierno de Rubén Rocha Moya en Sinaloa.

Velarde Cárdena renunció a su cargo en octubre del año pasado, luego de que se reportara la desaparición de un joven en un establecimiento restaurantero de su propiedad ubicado en Mazatlán.

El pasado 25 de agosto, el ex funcionario promovió un amparo para evitar su inclusión en lista de personas bloqueadas por la UIF, sin embargo, este lunes, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México se declaró “legalmente incompetente por razón de territorio” para abordar el caso.

Tras este fallo, el caso fue remitido a un juez en Mazatlán.

La UIF también fue contra el socio de Velarde, Jorge Armando Lizárraga Angulo; dos empresas ligadas a ambos, Grupo Priben y Operadora de Bares Veliz, también mantienen sus propios amparos para evitar el congelamiento de cuentas bancarias.