Alcalde panista de Río Bravo fue detenido en 2009 como operador de red multimillonaria de huachicol

Río Bravo

Pese a su exigencia de cerrar el paso al proceso electoral 2027 a personas vinculados con el crimen organizado, el PAN mantiene entre sus filas a un político sentenciado a la cárcel por huachicol y contrabando y acusaciones de delincuencia organizada.

Miguel Ángel Almaraz, alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, está justamente en esa situación. En el proceso penal que le llevó a prisión en 2009, se detectaron y aseguraron 149 cuentas bancarias por 46 millones de dólares y 750 millones de pesos durante 2007 y 2008. En aquel entonces era dirigente del PRD y emigró al PAN para enfrentar a Morena ya en esta década.

Almaraz Maldonado, quien desde 2024 gobierna esta ciudad fronteriza y busca la reelección en 2027 fue detenido el 31 de marzo de 2009 en su domicilio por personal de la entonces PGR y la desaparecida Policía Federal Preventiva (PFP).

Durante ese operativo las autoridades federales desarticularon una red financiera dedicada al robo de hidrocarburos en la Cuenca de Burgos que posteriormente eran vendidos a refinerías estadounidenses; aseguraron 149 cuentas bancarias, detectándose movimientos durante 2007 y 2008, de 46 millones de dólares y 750 millones de pesos. En cierto sentido, se trataba que involucraba a una banda pionera en lo que hoy conocemos como huachicol.

Las autoridades señalaron a Almaraz Maldonado como principal operador de esta red en la frontera con Estados Unidos. Junto a él fueron detenidas otras ocho personas, entre ellas su amigo José Raúl Zertuche González, fallecido el 2 de julio de 2021.

Esta investigación fue integrada con información de Hacienda, Aduanas, la Oficina de Investigación Migratoria y Aduanera (ICE) del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos y otras autoridades de dicho país.

De acuerdo con un expediente al que tuvo acceso este medio, el modus operandi de este grupo encabezado por Almaraz Maldonado funcionaba así:

Realizaban el robo de hidrocarburo en los campos de recolección en Burgos; lo llevaban a Estados Unidos a través de pipas con pedimentos aduanales que declaraban otro producto usando doble documentación aduanera; lo vendían a diversas refinerías estadounidenses, se realizaban depósitos que eran triangulados a diferentes cuentas.

El 3 de enero de 2015, Almaraz Maldonado fue dejado en libertad, saliendo del Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, casi seis años después.

VINCULOS

Juan Antonio Guajardo Anzaldúa -ejecutado el 29 de noviembre de 2007 afuera de su cafetería “La Rocola” en Río Bravo Tamaulipas y cuya muerte fue atribuida a Juan Daniel Carranco Salazar (a) Comandante Coloso e identificado en 2009 como principal

operador de Los Zetas en San Nicolás de Los Garza- lo vinculó a los siguientes hechos:

El 21 de marzo de 2007 fueron aseguramiento de 45 mil litros de hidrocarburo en una bodega propiedad del propio Almaraz Maldonado; ese día el Ejército decomisó dos cisternas, cinco autotanques, una pipa, cuatro coples para conexión de mangueras de alta presión, una bomba para llenado de autotanques y cuatro válvulas de carga.

El 6 de mayo de 2007, las autoridades aseguraron dos tráileres cargados con combustible robado, uno perteneciente a Autotransportes Nieto S.A. y otro a Transportes Fergo S.A. En este operativo fue detenido Juan Luis Maldonado Balderas, sobrino de Miguel Ángel Almaraz Maldonado.

TRANSPARENCIA

El 10 de enero de 2011 se realizaron 21 solicitudes de transparencia pidiendo “copia simple de todos y cada uno de los expedientes de investigaciones, quejas y/o denuncias integradas por esta dependencia, relacionadas con Transportes Fergo S.A. de C.V. en el periodo del 1 de enero de 1990 a la fecha”.

Las respuestas de la autoridad revelan expedientes de servicio a personas detenidas en Estados Unidos, constantes decomisos de combustible y vehículos de todo tipo, empresas sancionadas para no poder dar servicio al sector público, intervención de autoridades extranjeras como el FBI el cual detectó cuentas bancarias cuyas chequeras fueron emitidas en Houston, Dallas, Victoria y Brownsville Texas; Los Ángeles California y Nuevo York.

Miguel Ángel Almaraz Maldonado

Las respuestas de la autoridad revelan además que la empresa transportista tuvo vínculos con servicios de empresas de familiares del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entre ellas Intertranposrt Inc., por la que se investigó a Manuel Gómez Reséndez y Manuel Gómez García, suegro y cuñado del ex gobernador.

Así como con Transportes GOR, propiedad en 2007 de José Ramón Gómez Reséndez,

padre del actual senador morenista José Ramón Gómez Leal y de Mariana Gómez Leal, esposa de Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El 19 de julio de 2007 fueron decomisados en la colonia Esfuerzo Nacional, de Reynosa, 14 autotanques, 3 tractocamiones, 1 automóvil Chevrolet y 2 bombas. Las pipas eran de las

empresas Transportes Fergo, Transportes del Río Bravo, Transportes GOR y Transportes

Javier Cantú Barragán.

BASE Y ESCÁNDALOS

El alcalde panista de Río Bravo es el Coordinador de la Unión Nacional Campesina en Río Bravo y en 2017 aparece como Consejero Nacional de esta agrupación. Pertenece a la corriente de Antonio Tirado Patiño, quien estuvo en prisión acusado de robo y amotinamiento.

Miguel Ángel Almaraz, ha construido una de las trayectorias políticas más prolongadas y controvertidas de la frontera tamaulipeca: pasó del PRD a candidaturas independientes y posteriormente al PAN, hasta conquistar finalmente la alcaldía de esta ciudad fronteriza en las elecciones de 2024.

Ya como presidente municipal, las controversias continuaron. En febrero de 2025, el Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo después de que Almaraz apareciera en plataformas digitales ingiriendo bebidas alcohólicas dentro del Palacio Municipal. La Legislatura calificó la conducta como “reprobable”.

En enero de 2026, el Congreso estatal solicitó a la Auditoría Superior del Estado revisar la ejecución de recursos públicos, contratos y posibles incumplimientos relacionados con el evento. La propia solicitud legislativa estableció que la revisión debía realizarse de manera técnica y objetiva y sin prejuzgar responsabilidades.