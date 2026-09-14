Becas Bienestar: Fechas de registro primaria, secundaria, preparatoria y universidad (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El Gobierno de México actualmente cuenta con distintos programas de apoyos económicos para las y los estudiantes en distintas etapas de estudio.

A continuación se presentarán los programas para primaria, secundaria, preparatoria y universidad, además sus procesos de registro, requsitos y fechas. De acuerdo con las páginas oficiales del Gobierno de México.

Beca para primaria

Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina”. Esta beca está dirigida a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en instituciones públicas. El monto total es de $2,500 pesos anuales por cada menor registrado.

La entrega de tarjetas se realiza durante los últimos meses de cada ciclo escolar y se informa mediante la escuela y canales estatales de WhatsApp.

Para realizar el trámite se necesita una copia de los siguiente documentos de la madre, padre, tutora o tutor:

Identificación oficial (original y copia).

Acta de nacimiento.

CURP.

Comprobante de domicilio de los últimos 6 meses.

También los siguientes documentos de la o el estudiante:

Acta de nacimiento.

CURP.

Pasos para realizar el registro:

Iniciar sesión o crear una cuenta en Llave MX. Registrar tus datos como madre, padre, tutor o tutora. Registrar a cada uno de los estudiantes. La información entrará en etapa de validación para continuar con el proceso. En caso de ser aceptada o aceptado recibe la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Beca para primaria y secundaria

Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”. Esta beca está dirigida a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en instituciones públicas.

El monto que se recibe es de $1,900 pesos por familia, más $700 pesos a partir del la o el segundo hijo inscrito en secundaria.

La convocatoria se realiza durante los últimos meses del ciclo escolar, estos son los requisitos:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado, no mayor a tres meses.

CURP y Clave de Centro de Trabajo (CCT) del o los estudiantes a registrar.

Pasos para realizar el registro:

Iniciar sesión o crear una cuenta en Llave MX. Registrar tus datos como madre, padre, tutor o tutora. Registrar a cada uno de los estudiantes. La información entrará en etapa de validación para continuar con el proceso. En caso de ser aceptada o aceptado recibe la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Beca para Nivel Medio Superior

Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez”. Esta beca está dirigida a las y los alumnos de educación Media Superior en instituciones públicas, para que continúen y concluyan sus estudios.

Se otorgan $1,900 pesos bimestrales durante 10 meses de cada ciclo escolar, por un máximo de 40 meses siempre y cuando esté inscrita o inscrito en la institución (no cuenta el periodo vacacional de julio-agosto).

El registro para el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el 21 de septiembre y terminará el 30 de septiembre.

Estos son los documentos que se necesitan para tramitar la beca:

CURP certificada.

Clave del centro de trabajo (CCT) de la escuela.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

En caso de ser menor de edad, también deberán añadirse lo siguiente:

CURP certificado de la persona tutora.

Identificación vigente de la persona tutora.

Para realizar tu registro debes cumplir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de la Beca Benito Juárez durante el periodo vigente de registro. Iniciar sesión o crear tu Llave MX en la página. Registrar datos personales y escolares, en caso de ser menor de edad, deberás tener a la mano los datos de tu madre, padre, tutora o tutor legal. Esperar a que la información se valide para poder continuar con el proceso. Recibe la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Beca para Nivel Superior

Beca “Jóvenes Escribiendo el Futuro”. Esta beca está dirigida a estudiantes provenientes de una primaria o secundaria prioritaria.

El monto que se otorga son de $5,800 pesos bimestrales a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Los requisitos para acceder al programa son los siguientes:

Ser estudiante de licenciatura en nivel escolarizada.

Estar inscrita o inscrito en una institución pública de educación superior prioritaria o susceptible de atención.

Provenir de una primaria o secundaria prioritaria.

No recibir otra beca para el mismo fin otorgada por alguna dependencia pública.

Documentación necesaria:

Información personal.

CURP.

Correo electrónico.

Teléfono.

Información del domicilio.

Ficha escolar actualizada en la plataforma del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

Cuestionario de solicitud.

Pasos para realizar el registro:

Iniciar sesión con tu cuenta a la página de SUBES. Revisar y completar la información personal y la ficha escolar. Solicitar la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, completa el cuestionario y acepta los términos correspondientes. Descargar el comprobante de registro y esperar los resultados. En caso de ser aceptada o aceptado recibe la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Beca de Transporte “Gertrudis Bocanegra”. Esta beca tiene como propósito que ningún estudiante4 tenga que interrumpir sus estudios por falta de recursos para trasladarse a su escuela.

Se otorgan $1,900 pesos bimestrales durante 10 meses de cada ciclo escolar, por un máximo de 40 meses siempre y cuando sigan cumpliéndose los requisitos.

El apoyo está dedicado a estudiantes de nivel superior en los estados de Michoacán, Chiapas, Campeche, Sonora y Zacatecas.

La solicitud estará disponible del 21 al 30 de septiembre, estos son sus requisitos:

CURP.

Clave del Centro de Trabajo (CCT).

Comprobante de domicilio en formato digital no mayor a 3 meses.

En caso de ser menor de edad, serán necesario los datos de la madre, padre, tutor o tutora.

Datos de la madre, padre, tutor o tutora:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico (opcional).

Identificación oficial vigente.

Pasos para realizar el registro: