Carlos Torres Piña será coordinador de Morena en Michoacán; se perfila rumbo a la elección de 2027

Carlos Torres Piña

Morena designó este lunes a Carlos Torres Piña como Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Michoacán, un nombramiento que lo perfila como el principal aspirante del partido para buscar la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.

La decisión fue anunciada por la dirigencia nacional del partido durante la presentación de los coordinadores estatales, figura que Morena ha utilizado en procesos electorales anteriores como antesala de sus candidaturas a las gubernaturas. Aunque el cargo no representa formalmente una candidatura, coloca a quien lo ocupa al frente de la organización política y territorial del movimiento en la entidad.

Torres Piña solicitó licencia como fiscal general de Michoacán meses atrás para participar en el proceso interno de Morena.

Antes de encabezar la Fiscalía estatal también fue secretario de Gobierno de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla y previamente se desempeñó como diputado federal.

Durante el proceso interno también participaron otros perfiles de Morena y partidos aliados, entre ellos el senador con licencia Raúl Morón, quien buscó la coordinación por la vía del Partido del Trabajo (PT).

Con el resultado anunciado este lunes, Torres Piña quedó al frente de la estructura política del movimiento en Michoacán rumbo a los comicios de 2027.

Tras darse a conocer su nombramiento, Torres Piña llamó a mantener la unidad dentro del movimiento y aseguró que trabajará con los distintos grupos políticos que participaron en el proceso interno para fortalecer la organización de Morena en el estado.

¿Quién es Carlos Torres Piña?

Carlos Torres Piña es originario de Paracho, Michoacán, y es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales.

Inició su carrera política en el PRD, partido del que formó parte durante varios años antes de incorporarse a Morena en 2019.

Ha sido diputado federal, secretario de Gobierno de Michoacán y, más recientemente, fiscal general del estado, cargo del que pidió licencia para participar en la definición interna del partido rumbo al proceso electoral de 2027.