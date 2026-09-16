IMSS y CFE: trabajo en conjunto para una mejora en el sector salud del país

IMSS y CFE: trabajo en conjunto para una mejora en el sector salud en el país (Daniel Augusto)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) en trabajo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)crearon un acuerdo de colaboración con beneficio para las y los derechohabientes.

Busca como principal objetivo la prevención de riesgos, optimización de respuesta y condiciones adecuadas de atención y de trabajos en las instituciones.

¿Qué discusión ocurrió entre la CFE y el IMSS?

Por su lado, Zoé Robledo Aburto, director general del Seguro Social, destacó la importancia del fortalecimiento de equipos médicos y sistemas informativos a través suministro eléctrico y conectividad en hospitales y áreas administrativas.

La directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, expresó su disposición para trabajar de manera coordinada con el IMSS, además de fortalecer los canales de comunicación, con la implementación de técnicas que permitan: prevenir fallas, estabilidad de servicio y un funcionamiento continuo en los sistemas.

Los sectores con trabajo primordial para ambas partes son: urgencias, quirófanos y terapia intensiva. Sin olvidar la importancia de un trabajo en conjunto, priorizando la seguridad de los pacientes y el personal de salud.

Su objetivo principal es la infraestructura eléctrica y conectividad en los servicios médicos. Se informó en un boletín de prensa del Gobierno de México.

Nuevo acuerdo de conectividad digital

Entre ambas instituciones se firmó el acuerdo “Internet en cada clínica”, que busca la conexión a internet de 3 mil 180 clínicas y centros del país en los 32 estados de la República Mexicana.

El proyecto se llevará a cabo con infraestructura de la CFE, para impulsar la conectividad y el acceso a tecnologías digitales en diferentes sectores del país.