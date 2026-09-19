Justicia para Karla Margarita: Imputan por feminicidio a presunto responsable y le dictan prisión preventiva

El día de hoy 19 de septiembre, la Fiscalía de Jalisco ha imputado a Eduardo Isaac “N” como el presunto responsable del feminicidio de Karla Margarita Pérez, estudiante de medicina originaria de Guanajuato.

La fiscalía ha ordenado prisión preventiva oficiosa para el presunto feminicida, además de fijar su audiencia de vinculación para el próximo 23 de septiembre.

¿Qué determinó la Fiscalía de Jalisco sobre el caso Karla Margarita?

Mientras que continúan las investigaciones sobre el presunto feminicidio de Karla Margarita, la Fiscalía de Jalisco ha imputado a Eduardo Isaac “N” y ha ordenado que siga su proceso judicial en prisión preventiva oficiosa dentro del Complejo Penitenciario de Puente Grande en Jalisco.

Debido a que la defensa del presunto acusado se acogió a la duplicidad del término constitucional, su audiencia para definir su vinculación a proceso tendrá lugar hasta el 23 de septiembre; hasta entonces, la fiscalía continuará las debidas investigaciones para nutrir la carpeta del caso y fortalecer las pruebas.

¿Cómo se logró la identificación y captura del presunto responsable?

Las indagatorias hechas por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, establecieron la probable responsabilidad de Eduardo Isaac “N” en el presunto feminicidio de Karla Margarita, por lo que se pudo tramitar una orden de aprehensión.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco, el presunto acusado habría prestado un servicio de transporte privado en motocicleta a Karla Margarita, el cual fue contratado mediante una plataforma digital; además, habría simulado concluir el viaje.

Mediante un operativo de inteligencia se concretó su captura y su traslado al complejo penitenciario de Jalisco.

¿Qué le pasó a Karla Margarita?

Karla Margarita, de 22 años, originaria de Guanajuato y estudiante de Medicina en la Universidad Cuauhtémoc en Guadalajara, fue reportada como desaparecida el 14 de septiembre en Zapopan y, después de dos días, fue hallada sin vida en un sembradío de la colonia Las Agujas, donde también se encontró una motocicleta con indicios de haber sido incendiada.

El caso de Karla Margarita ha generado distintas movilizaciones por parte de estudiantes que han exigido justicia y la mejora en cuanto a la seguridad de los alrededores de los campus universitarios en Jalisco.