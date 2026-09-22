Impugnará PRI medidas del INE que le prohíbe acusar a Morena de “narcopartido”

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve advierte que no los callarán (Cuartoscuro)

El PRI impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la resolución del INE que ordena a su dirigente nacional Alejandro Moreno y al partido retirar publicaciones en redes sociales en las que se vincula a Morena con el crimen organizado y se utilizan expresiones como “narcopartido”.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños aseveró que no dejarán de denunciar al gobierno en turno, ni de señalar sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Vamos a seguir denunciando y vamos a seguir diciéndole narco partido y obviamente también un narcogobierno, la censura es lo peor que puede estar poniéndose sobre la mesa y sobre todo de quien debe de ser un órgano imparcial, vean cómo el INE perdió la esencia democrática, hoy recibe línea directa del gobierno de Morena y hace lo que a Morena le conviene”, sostuvo

Esta resolución del INE deriva de una nueva queja presentada por Morena, quien acusó una presunta reincidencia de “Alito” Moreno en este tipo de publicaciones pese a medidas cautelares dictadas previamente por la autoridad electoral.

El INE consideró que los mensajes podían constituir la imputación de hechos o delitos falsos al relacionar al partido con organizaciones criminales sin sustento suficiente.

La resolución contempla medidas cautelares para retirar publicaciones difundidas por Alejandro Moreno y por las cuentas oficiales del PRI. La autoridad electoral también estableció una tutela preventiva debido a la reincidencia señalada en la queja.

Sin embargo, Añorve aseguró que no aceptarán la censura impuesta por el INE y llegarán hasta las últimas consecuencias.

“Vamos a impugnar, para empezar, también tenemos derecho a la impugnación y lo que queremos son órganos imparciales de justicia electoral”, estableció

Añorve insistió en que el tricolor no se detendrá en decir las cosas como son.

“El involucramiento de la delincuencia organizada con altos funcionarios de Morena, imputados desde el gobierno de Estados Unidos, donde solamente el gobierno de México pide pruebas, es algo que no puede detener este gobierno”, estableció