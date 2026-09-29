INE asumirá conteos rápidos para 17 gubernaturas en las elecciones de 2027

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ejercer la facultad de asunción parcial para diseñar, implementar y operar los conteos rápidos de las elecciones de gubernatura que se celebrarán en 17 entidades federativas durante 2027.

El objetivo es contar con estimaciones oportunas sobre las tendencias de votación y los niveles de participación ciudadana la noche de la Jornada Electoral, prevista para el 6 de junio de 2027.

La medida contempla los conteos rápidos en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, entidades cuyos procesos electorales incluyen la renovación de la titularidad del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con lo aprobado, la operación se realizará de manera conjunta y coordinada con los Organismos Públicos Locales (OPL), mediante un esquema metodológico, técnico y operativo común. Se justificó que esto permitirá aprovechar la experiencia, infraestructura y capacidades del INE para uniformar los procedimientos relacionados con el diseño de las muestras, recolección, transmisión y procesamiento de datos.

Con este mecanismo se busca estimar, la misma noche de la elección, las tendencias de votación de las candidaturas y los porcentajes de participación ciudadana.

El INE informó que desde 2016 ha realizado 48 conteos rápidos en elecciones federales y locales. En 2021 asumió los correspondientes a 15 elecciones de gubernatura y diputaciones federales, mientras que en 2024 realizó los de ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, además de los ejercicios federales.

La asunción será parcial y exclusivamente para los conteos rápidos, por lo que los OPL conservarán sus atribuciones y participarán en las actividades que les correspondan conforme a los convenios y anexos técnicos respectivos. La medida tendrá aplicación únicamente para el proceso electoral 2026-2027.

Aprueban plazos para la fiscalización electoral

En la misma sesión, el Consejo General del INE aprobó los plazos para la fiscalización de los informes de ingresos y gastos correspondientes a los periodos de obtención de apoyo de la ciudadanía, precampaña y campaña de los Procesos Electorales Federal y Locales Concurrentes 2026-2027.

Para las precampañas se establecieron cuatro bloques. En el caso de las diputaciones federales, esta etapa se desarrollará del 4 de enero al 12 de febrero de 2027. Los informes deberán presentarse a más tardar el 15 de febrero, mientras que la resolución está prevista para el 1 de abril.

En cuanto a las campañas, se determinó que deberán presentarse entre uno y tres informes, dependiendo de la duración de cada periodo. Para las diputaciones federales, las campañas se realizarán del 4 de abril al 2 de junio de 2027, con dos reportes y fechas límite de presentación el 6 de mayo y 5 de junio. El Consejo General tiene previsto aprobar el dictamen y la resolución de fiscalización el 22 de julio.

Confirman cambio de adscripción de funcionario electoral

Finalmente, el Consejo General confirmó el cambio de adscripción, mediante permuta y por necesidades del servicio, de Gustavo Adolfo Reyes López a la 19 Junta Distrital Ejecutiva de Veracruz, con sede en San Andrés Tuxtla.

El órgano electoral determinó que los agravios planteados resultaron infundados e inoperantes y que el cambio se efectuó conforme a la normativa aplicable.

Asimismo, señaló que la medida respondió a necesidades institucionales orientadas a fortalecer la operación de los distritos involucrados y a aprovechar la experiencia y capacidades profesionales del personal participante.