¿Qué significa que los animales sean seres sintientes y qué dice la nueva Ley de Bienestar Animal?

Nueva Ley de Bienestar Animal. La nueva ley especifica que los animales son seres sintientes. (Pexels)

El Senado aprobó la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, una legislación que busca establecer reglas nacionales contra el maltrato y reconocer la capacidad de los animales para experimentar dolor, miedo, estrés y bienestar; ahora el proyecto deberá continuar su discusión en la Cámara de Diputados.

Entre los problemas que busca atacar esta nueva ley, además del maltrato animal, se encuentran el abandono, la reproducción sin control y otras prácticas que contribuyen al crecimiento de poblaciones de perros y gatos sin hogar.

¿Qué es la nueva Ley de Bienestar Animal?

La protección de los animales en México dio un nuevo paso luego de que el Senado de la República aprobara la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, un proyecto que pretende establecer criterios nacionales para garantizar condiciones adecuadas para las diferentes especies y prevenir actos de crueldad, abuso y maltrato.

El proyecto deriva de la reforma constitucional publicada el 2 de diciembre de 2024, mediante la cual se modificaron los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución.

¿Qué significa que los animales sean seres sintientes?

Uno de los conceptos centrales de la nueva legislación es el reconocimiento de los animales como seres sintientes, es decir, organismos capaces de experimentar sensaciones y estados como dolor, miedo, estrés, hambre, placer y bienestar.

Esto implica que el cuidado de un animal no debe reducirse únicamente a mantenerlo con vida. También deben considerarse las condiciones físicas y mentales en las que se encuentra. La propuesta contempla cinco dominios para evaluar el bienestar animal: nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental.

Igualmente es importante remarcar que reconocerlos como seres sintientes tampoco significa otorgarles exactamente los mismos derechos jurídicos que a las personas. El cambio implica reconocer legalmente su capacidad de sentir y, a partir de ello, establecer obligaciones de cuidado para las personas y responsabilidades para las autoridades.

¿Qué propone la nueva Ley de Bienestar Animal?

El proyecto busca establecer un piso mínimo de protección en todo México, además de coordinar las responsabilidades de la Federación, los estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Entre sus principales disposiciones se encuentran:

Reconocer a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado por parte del ser humano.

Establecer obligaciones relacionadas con su alimentación, salud, ambiente, comportamiento y estado mental.

Crear una Estrategia Nacional en materia de bienestar, cuidado y protección animal.

Contemplar un Registro Nacional de Animales de Compañía.

Combatir el abandono, abuso, crueldad y maltrato animal.

Impulsar acciones de vacunación, desparasitación, esterilización y adopción.

Establecer criterios para animales de compañía, trabajo, asistencia, búsqueda y rescate, producción, exhibición y vida silvestre.

Reforzar disposiciones relacionadas con el uso de animales en investigación y las restricciones de pruebas cosméticas.

Incorporar contenidos educativos encaminados a fomentar el respeto, cuidado y protección de los animales.

Establecer mecanismos de atención y rehabilitación para animales víctimas de maltrato.

La legislación también contempla la creación de instrumentos de información y coordinación para conocer las condiciones de los animales y fortalecer las políticas públicas relacionadas con su protección.

¿Qué cambiaría para los dueños de mascotas bajo la nueva Ley de Bienestar Animal?

Para quienes tienen perros, gatos u otros animales de compañía, la legislación busca fortalecer el concepto de tenencia responsable. Las personas responsables deberán proporcionar condiciones que cubran las necesidades de alimentación, alojamiento, salud y bienestar de los animales, además de evitar acciones u omisiones que puedan provocar dolor o sufrimiento.

El proyecto contempla sanciones administrativas para quienes incumplan las disposiciones en materia de bienestar y protección animal que dependerán de la conducta y su gravedad, que pueden ir desde multas, arresto administrativo de hasta 36 horas, clausuras y decomisos y otras medidas previstas por las legislaciones aplicables.

¿La nueva Ley de Bienestar Animal ya está vigente?

Aunque el Senado aprobó el proyecto de Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, el proceso legislativo todavía no concluye, pues ahora el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados, desde la cual se analizará y votará.

Una vez en la Cámara de Diputados, los legisladores determinarán si la minuta enviada desde el Senado será aprobada o modificada. En caso de recibir su aval correspondiente, el decreto se podrá publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF).