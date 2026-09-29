Morena no será tapadera de nadie: Montiel; desestima presunta investigación contra Andy en EE.UU

Ariadna Montiel, dirigente de Morena recalca que el partido no encubrirá a nadie

Luego de que se difundieron investigaciones contra el ex esposo de la gobernadora de BC, Marina del Pilar y una presunta indagatoria en Estados Unidos contra Andrés Manuel López Beltrán, la dirigencia nacional de Morena aseguró que no se encubrirá a nadie, pero tampoco se puede juzgar a nadie sin que existan pruebas o indagatorias en nuestro país por lo cual tendrán que ser las autoridades quienes tomen las acciones correspondientes y no el partido político.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel consideró que ambos casos tienen trasfondo político y una clara intención de injerencia en la vida política de México e insistió en que se deberán aportar las pruebas necesarias.

No obstante sostuvo que el partido no tiene porque realizar una investigación interna sobre esos señalamientos pues corresponde a las autoridades hacerlas en todo caso.

“En el caso de nuestro compañero Andrés Manuel López Beltrán, pues es la misma narrativa que ha venido construyéndose desde la oposición, desde la derecha. De tal manera que nosotros nos regimos bajo las investigaciones que haga, quien las tenga que hacer, las denuncias quien las tenga que hacer, no es Morena quien está planteando esto”, recalcó en alusión a la presunta investigación que se realiza en Estados Unidos contra López Beltrán por huachicol.

Aseveró que Morena se mantendrá atenta a estos señalamientos pues insistió en que es una acción política. “Me parece que tiene que ver más con eso”.

Montiel también abordó el congelamiento de cuentas del que fue objeto Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras la acusación del Departamento del Tesoro sobre dirigir una red de protección al narcotráfico.

La dependencia inició una investigación después de que el Gobierno de EU señaló a Torres Torres de colaborar con La Mayiza en Baja California.

Montiel advirtió que Morena no será tapadera de nadie ni encubrirá a nadie que haya incurrido en un eventual acto delictivo.

“Nosotros no encubrimos a nadie y si alguien está involucrado en actividades delictivas, no es nuestro Movimiento en donde se va a amparar”, sostuvo

Advirtió que Morena no encubrirá a nadie pero si dejó en claro que acuse a un político o ciudadano mexicano desde otro país tendrá que acreditar sus señalamientos por las vías legales correspondientes y soporte legal que acompañe.

Dijo que Morena se mantendrá atenta a este caso pero no se involucrará pues insistió en que desde el extranjero se quiere dictar la política en nuestro país.