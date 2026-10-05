Nueva ley para Armonización Catastral no subirá el predial, se cobrará a quienes no pagan: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados

La nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral no tiene como objetivo aumentar de manera inmediata el impuesto predial, sino hacer más eficiente su cobro y evitar que propietarios que están obligados a pagarlo queden fuera del sistema, aseguró el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Jucopo explicó que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum generó una discusión sobre el federalismo y las facultades de los municipios, pero sostuvo que el propósito central es modernizar los mecanismos catastrales y mejorar la recaudación.

“No es con el ánimo de subir el predial de manera inmediata o abrupta, sino tener mayor control de todos: del municipio, de la Federación, y también que no haya excepciones al pago del predial, que es un problema delicado en todos los municipios del país”, afirmó.

Monreal reconoció que se trata de un tema polémico y que la discusión continuará en el Pleno de la Cámara de Diputados, aunque adelantó que la mayoría legislativa está convencida de aprobar la nueva legislación.

Explicó que uno de los objetivos será contar con mecanismos que permitan identificar a quienes tienen propiedades y mantienen adeudos con el municipio.

“En palabras llanas es que sea eficaz y que cobre y que paguen los que deban de pagar el predial”, sostuvo.

Como ejemplo, planteó el caso de una persona que tenga una vivienda en Fresnillo, Zacatecas, y acumule varios años sin pagar el impuesto.

“Si tiene una casa y tiene tres años que no paga, no se justifica. Ahora habrá mecanismos para exigir que pagues el predial”, señaló.

El legislador defendió además la importancia del impuesto predial como fuente de ingresos para los gobiernos locales y reconoció que existen diferencias en la capacidad de los municipios para recaudarlo.

“En la Ciudad de México sí son muy eficaces; en los estados no. Yo ya fui gobernador de un estado y no son los municipios tan eficaces para el cobro”, comentó.

Comparecencias y pendientes en San Lázaro

En otro tema, Monreal informó que esta semana continuarán las comparecencias de integrantes del gabinete federal, este martes está prevista la participación del secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López y por la tarde comparecerá ante comisiones la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra.

Para el jueves 8 de octubre está prevista, ante la Junta de Coordinación Política, la comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El morenista indicó que todavía no existe una fecha definida para la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

También adelantó que serán llamados a comparecer el secretario de Salud, David Kershenobich, y los titulares del IMSS, Zoé Robledo; del ISSSTE, Martí Batres, y del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, para abordar, entre otros asuntos, la muerte de los bebés en Durango.

Monreal señaló que antes de determinar si hubo negligencia en ese caso es necesario escuchar las explicaciones de los funcionarios y contar con mayores elementos.

Respecto a la agenda legislativa, informó que la Cámara de Diputados tiene nueve dictámenes pendientes para esta semana, aunque estimó que únicamente podrían aprobarse entre cuatro y cinco.

Entre los asuntos que ya cuentan con dictamen se encuentran reformas en materia de derechos de autor y responsabilidad de proveedores de servicios de internet, modificaciones a la Ley Aduanera, la nueva legislación catastral y una propuesta de Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

El coordinador morenista también informó que las minutas provenientes del Senado serán procesadas posteriormente, debido a que deberán seguir el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados antes de ser discutidas y, en su caso, aprobadas.