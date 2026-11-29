Tula, Tamaulipas rompió récord Guinness por el mayor numero de personas con cuera tamaulipeca.

Playas, lagunas, gastronomía, historia, naturaleza y Pueblos Mágicos forman parte de la oferta turística que Tamaulipas tiene para quienes buscan conocer el norte del país, así lo aseguró la senadora tamaulipeca Olga Sosa Ruiz, quien invitó a los viajeros a descubrir las distintas regiones del estado que está a cinco horas y media de la Ciudad de México.

En entrevista con este diario, la legisladora destacó que la entidad cuenta con una diversidad de destinos que van desde las playas del sur hasta los municipios fronterizos, pasando por localidades con riqueza histórica y cultural, como Tula, cuna de la tradicional cuera tamaulipeca.

Al hablar de los atractivos de la zona sur, donde se encuentran Tampico y Ciudad Madero, resaltó la playa Miramar, a la que consideró como la mejor de México, además de la oferta natural del sistema lagunario de la región.

“Tenemos la mejor playa de México, la playa de Miramar en Ciudad Madero”, expresó.

Playa Miramar recibió este año la certificación “Blue Flag”, se trata del máximo reconocimiento internacional por su calidad del agua, limpieza, seguridad e infraestructura incluyente.

Playa Miramar, una de las playas mexicanas más limpias, con certificación Blue Flag (Jennifer Gralem)

Entre los principales destinos, destacan, Tula y Mier, los dos Pueblos Mágicos de la entidad, el primero conserva calles empedradas, construcciones históricas y una tradición artesanal vinculada con la elaboración de la cuera tamaulipeca, la característica chamarra de cuero con barbas; también ofrece atractivos como la parroquia de San Antonio de Padua y el Monumento a la Cuera.

Mier, ubicado en la región fronteriza, conserva antiguas casonas, puentes y edificios históricos, entre ellos la Parroquia de la Inmaculada Concepción y el Museo de los Frijoles Pintos.

Sosa Ruiz señaló que el sur de Tamaulipas se ha consolidado como un destino para el turismo carretero, particularmente durante los periodos vacacionales de Semana Santa, cuando recibe visitantes de diferentes partes del país.

En ese sentido, destacó que Tampico no solamente ofrece atractivos relacionados con el mar, sino también una riqueza natural que forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Como ejemplo mencionó la presencia de cocodrilos en las lagunas de la zona, particularmente en el cuerpo de agua ubicado frente a la ciudad, donde, dijo, habitan más de 700 ejemplares.

“Para nosotros es muy común ver a los cocodrilos, pero hay a quienes obviamente les parece raro verlos cruzar la calle”, comentó.

Y para quienes disfrutan de paisajes naturales, la Reserva de la Biosfera El Cielo, ubicada en la región de Gómez Farías, ofrece bosques, montañas, ríos y una amplia diversidad de flora y fauna, además de posibilidades para practicar senderismo y observación de aves.

Reserva de La Biosfera El Cielo

La senadora consideró que estas características forman parte de la identidad de la región y representan un atractivo para quienes visitan por primera vez Tamaulipas.

Además, destacó la gastronomía como uno de los principales motivos para viajar a la entidad, al mencionar platillos y productos característicos de la zona, entre ellos las tortillas de queso, la jaiba y el camarón del Golfo de México, además de la cocina huasteca.

“ Nuestra gastronomía es impresionantemente deliciosa”, aseguró.

Entre los alimentos que recomendó probar durante una visita al estado mencionó las enchiladas huastecas, la cecina y la carne a la tampiqueña, un platillo tiene su origen en esta región.

Tamaulipas, a casi seis horas de CDMX

Para Sosa Ruiz, la cercanía con la Ciudad de México también representa una ventaja para atraer visitantes, pues señaló que el trayecto por carretera hacia el sur de Tamaulipas puede realizarse en aproximadamente cinco horas y media.

“Si estamos en Ciudad de México, Tamaulipas se escucha lejano, pero estamos a sólo cinco horas y media; casi a la misma distancia que de Acapulco”, comentó.

Y sostuvo que la entidad tiene condiciones para atraer tanto a turistas nacionales, internacionales, e incluso a visitantes interesados en invertir, debido a su ubicación geográfica, su conexión fronteriza, sus costas y su potencial energético.

“Tamaulipas es un estado que lo tiene todo, tiene costa, tiene frontera, tiene energía de todos los tipos. Entonces, para invertir, para visitar, para turistear, yo por supuesto que les recomiendo Tamaulipas”, expresó.

La senadora explicó que la oferta turística de Tamaulipas no se concentra únicamente en el sur, sino que cada una de sus seis regiones tiene características particulares que pueden resultar atractivas para los viajeros.

Al referirse a Ciudad Victoria, capital del estado, señaló que es una ciudad de servicios, pero también cuenta con espacios y atractivos históricos.

En la zona fronteriza mencionó a Matamoros y Reynosa, municipios cuya actividad manufacturera también convive con otros espacios y opciones para quienes buscan conocer la región. “Entonces, Tamaulipas es un estado que lo tiene todo”, aseveró.

Señora, Olga Sosa (Jennifer Gralem)

Tampico, entre las ciudades más seguras de México

Sobre la percepción de seguridad, Sosa Ruiz destacó que Tampico se encuentra dentro del top 10 de ciudades mejor posicionadas en materia de seguridad, por lo que llamó a los viajeros a considerar al sur tamaulipeco entre sus opciones para las próximas vacaciones.

Finalmente, la senadora insistió en que las y los viajeros consideren visitar Tamaulipas y resumió la invitación con el lema: “Tamaulipas, seguro te enamora”, al señalar que sus atractivos naturales, culturales, gastronómicos y económicos superarán las expectativas de los visitantes.