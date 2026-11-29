FGR destruye marihuana, cocaína y otras sustancias

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó la incineración de más de 300 kilogramos de narcóticos relacionados con la integración de 246 investigaciones, como parte de las acciones para evitar que estas sustancias llegaran a las calles de la Ciudad de México.

El procedimiento se llevó a cabo en las instalaciones del Campo Militar 37-A, ubicado en San Juan Teotihuacán, Estado de México, donde fueron destruidas distintas drogas aseguradas y vinculadas con las indagatorias de la institución. De acuerdo con la información proporcionada, la cantidad de sustancias incineradas habría representado millones de dosis que no llegarían a la circulación.

Entre los narcóticos destruidos se encontraban más de 110 kilogramos de metanfetamina y alrededor de 108 kilogramos de marihuana. A estas cantidades se sumaron aproximadamente ocho kilogramos de cocaína, así como cerca de 79 kilogramos de otras sustancias.

El procedimiento también contempló la incineración de unidades y litros de distintos narcóticos, por lo que la destrucción no se limitó a las sustancias contabilizadas por peso. La diligencia reunió distintos tipos de droga que formaban parte de las investigaciones integradas por la Fiscalía.

En las labores participaron agentes del Ministerio Público de la Federación adscritos a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, perteneciente a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), quienes intervinieron en representación de la institución.

También acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como peritos y agentes de la Policía Federal Ministerial, ambos pertenecientes a la Agencia de Investigación Criminal (AIC). A estas tareas se sumó personal del Órgano Interno de Control de la propia Fiscalía General de la República.

La presencia de las distintas áreas permitió desarrollar el procedimiento con la participación de las autoridades federales involucradas. La incineración de los narcóticos se realizó en el complejo militar del Estado de México, como parte de las acciones relacionadas con las investigaciones en las que fueron aseguradas las sustancias.