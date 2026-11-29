Detectan tres piezas arqueológicas en Aduana del AICM

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detectó tres piezas arqueológicas durante la revisión de un envío postal procedente de Estados Unidos, en la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El hallazgo ocurrió en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado, donde personal de las instituciones realizó una inspección visual y física a un paquete que Correos de México presentó para su despacho aduanero. Al revisar el contenido, encontraron dos estuches de cartón en los que estaban resguardados los objetos.

Se trataba de tres piezas con tonalidades beige y café oscuro: dos representaban cabezas con rasgos humanos, mientras que la tercera correspondía a un cuerpo sin cabeza. Los objetos tenían superficies irregulares y porosas, características que llevaron a las autoridades aduaneras a solicitar la intervención de especialistas para establecer su origen y naturaleza.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó el análisis correspondiente y determinó que los tres objetos son monumentos arqueológicos muebles que forman parte del patrimonio cultural de México. El dictamen también estableció que las piezas tienen carácter inalienable e imprescriptible, por lo que están protegidas por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

A partir de esta determinación, las autoridades informaron que presentarán la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se realicen las investigaciones sobre el envío y las circunstancias en las que las piezas fueron trasladadas desde Estados Unidos.

Mientras se llevan a cabo las acciones legales correspondientes, los objetos permanecerán bajo la guarda y custodia de Correos de México. Hasta el momento, la información proporcionada por las instituciones no detalla quién realizó el envío ni cuál era su destino específico dentro del país.

La detección se produjo durante las labores de vigilancia y revisión de mercancías y paquetes que ingresan al territorio nacional por la aduana aeroportuaria. En este caso, la coordinación entre personal aduanero, elementos de seguridad y especialistas del INAH permitió identificar los objetos y establecer su condición jurídica como parte del patrimonio nacional.