Hallan muerta a Melina Morquecho, periodista cultural

Este martes 6 de octubre fue localizada sin vida la periodista y promotora cultural Melina Morquecho al interior de su domicilio en Poza Rica, Veracruz.

Las autoridades acudieron al lugar después de recibir una llamada reportando un cuerpo inconsciente que sobresalía parcialmente fuera de uno de los ventanales.

¿Qué información se conoce hasta el momento?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Municipal y cuerpos de emergencia acudieron al lugar de los hechos y, tras una revisión por parte de los paramédicos de Protección Civil y de la Salud Municipal confirmaron que Melina Morquecho ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente la vivienda localizada en Santa Emilia fue acordada y quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Hasta el momento no existe información oficial que confirme su causa de muerte, pero la Fiscalía Regional Tuxpan inició una carpeta de investigación de los hechos, la cual continúa abierta.

Posible causa de muerte

Aunque aún no existe un informe oficial que confirme la causa de su fallecimiento, algunos medios han informado que se trataría de una supuesta asfixia por sofocamiento accidental.

Tampoco existe información que confirme si el cuerpo presentaba signos de violencia o la participación de terceras personas en el caso.

¿Quién era Melina Morquecho?

Melina Morquecho, cuyo nombre verdadero era Melina López Muñoz, no solo se dedicaba al periodismo sino que también trabajó en temas vinculados a la cultura, literatura y memoria de Poza Rica y del norte de Veracruz.

Asimismo, colaboró muy de la mano en el periodismo con perspectiva de género en temas relacionados a la prevención de violencia contra mujeres y niñas.

Durante sus últimos años Melina se mantuvo alejada del periodismo cotidiano y se enfocó en temas dedicados a la cultural e identidad del estado de Veracruz.