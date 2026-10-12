Sheinbaum reconoce problemas de desabasto en el IMSS y pide acelerar solución

Claudia Sheinbaum Pardo (Camila Ayala Benabib)

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que persisten problemas de desabasto de medicamentos y distribución de insumos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por lo que instruyó acelerar las medidas para atender las deficiencias y dar respuesta a las demandas del personal de salud.

La mandataria señaló que, tras revisar videos y recibir directamente testimonios de trabajadores del sector, incluidos médicos del IMSS en Ecatepec, identificó necesidades que, afirmó, deben atenderse. Indicó que ya abordó el tema con Zoé Robledo, director general del instituto, con quien revisó los pendientes relacionados con las condiciones laborales y el funcionamiento de los servicios médicos.

Sheinbaum explicó que todavía hay médicos, enfermeras y otros trabajadores contratados durante la pandemia de COVID-19 que no cuentan con todas las prestaciones laborales, por lo que consideró necesario acelerar los procesos para garantizarles condiciones adecuadas de trabajo.

En materia de medicamentos, reconoció que las dificultades no obedecen únicamente a problemas con proveedores, sino también a fallas internas en la distribución dentro del IMSS. Por ello, señaló que la dirección del instituto está tomando medidas para resolver las deficiencias y garantizar la atención a los pacientes.

“Hay demandas que son legítimas y que hay que atender”, sostuvo la presidenta, al reiterar que los problemas de abastecimiento y las condiciones laborales del personal médico deben resolverse.

Aumento salarial y diálogo sindical

Otro de los asuntos abordados por la mandataria fue la demanda de incremento salarial de los trabajadores del instituto. Sheinbaum indicó que, de acuerdo con su interpretación de la propuesta, el aumento total al ingreso podría superar el cinco por ciento, aunque precisó que los detalles deben revisarse entre la dirección del IMSS y la representación sindical.

Añadió que existen otros asuntos pendientes con el sindicato, pero expresó confianza en que se alcanzarán acuerdos y se atenderán las solicitudes legítimas de los trabajadores.

Sostuvo que la solución de estas demandas es necesaria para mejorar las condiciones del personal y fortalecer los servicios de salud que se brindan a la población.