Huracán Trudy alcanzó nuevamente la categoría 2 y amenaza con lluvias intensas en 4 estados

Huracán Trudy categoría 2

El huracán Trudy volvió a intensificarse este sábado y alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, luego de que durante las primeras horas del día se encontraba en categoría 1. Su fortalecimiento mantiene bajo riesgo a zonas costeras del Pacífico mexicano por las lluvias, los fuertes vientos y el elevado oleaje que genera.

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del ciclón se ubicó aproximadamente a 180 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 190 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán. El sistema registró vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de hasta 195 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

Lluvias y oleaje en el Pacífico

La circulación de Trudy provocará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en Colima y en el sur y la costa de Michoacán. En la costa y el sur de Jalisco, así como en el sur de Nayarit, se esperan precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, mientras que en el suroeste de Guerrero podrían acumularse entre 25 y 50 milímetros.

En las costas de Jalisco, Colima y Michoacán se prevén vientos de 80 a 90 kilómetros por hora, con rachas de 100 a 120 kilómetros por hora, además de oleaje de cinco a siete metros de altura. Para la costa de Guerrero se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, y olas de entre dos y tres metros.

Zonas bajo prevención y vigilancia

Las autoridades mantienen avisos preventivos en distintos tramos del litoral debido a los posibles efectos de los vientos. Para la zona comprendida entre Manzanillo, Colima, y Cabo Corrientes, Jalisco, continúa la prevención por vientos de huracán; además, se estableció vigilancia por estos efectos desde Manzanillo hasta Punta San Telmo, Michoacán.

También permanece la prevención por vientos de tormenta tropical desde Manzanillo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán, y desde Cabo Corrientes hasta San Blas, Nayarit, incluidas las Islas Marías. En el tramo de Punta Mita a San Blas, Nayarit, se mantiene el aviso preventivo por vientos de tormenta tropical.

Riesgo de inundaciones y deslaves

Las lluvias asociadas con el huracán podrían provocar deslaves, aumentos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de las entidades bajo pronóstico.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las indicaciones de Protección Civil.