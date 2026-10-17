Oaxaca prepara tres concursos para celebrar el Día de Muertos con premios de hasta 50 mil pesos

Día de Muertos en Oaxaca Tres concursos para celebrar el Día de Muertos en Oaxaca

El Gobierno de Oaxaca alista tres concursos para mostrar la creatividad y las tradiciones de la entidad durante las celebraciones del Día de Muertos, como parte de la programación de “La Fiesta más Viva de Todas”, que se realizará del 26 de octubre al 3 de noviembre con más de 100 actividades culturales.

Las competencias estarán abiertas a familias, comercios, agrupaciones y participantes individuales, quienes podrán mostrar su trabajo mediante la decoración de fachadas, presentaciones de contingentes y caracterizaciones de catrinas. Los primeros lugares recibirán premios económicos que van de los 10 mil a los 50 mil pesos, según el concurso.

Día de Muertos en Oaxaca Concurso de decoración de fachadas

Fachadas decoradas

El primer certamen será el Concurso de Decoración de Fachadas, programado para el 26 de octubre en el Centro Histórico de Oaxaca de Juárez. Podrán participar familias propietarias de viviendas, comercios y otros espacios, con decoraciones inspiradas en personajes, leyendas o cuentos de México y Oaxaca relacionados con el Día de Muertos.

Las propuestas deberán respetar la estructura original de las fachadas y utilizar materiales amigables con el medio ambiente. El jurado recorrerá desde temprano las calles de la ciudad para evaluar los trabajos y definir a los ganadores.

Los premios para los tres primeros lugares serán de 15 mil, 25 mil y 50 mil pesos, respectivamente. El registro es gratuito y estará disponible hasta el 25 de octubre de 2026 mediante el [formulario de inscripción]

Música y tradición en los contingentes

El sábado 31 de octubre se llevará a cabo el Concurso de Contingentes, en el que las agrupaciones participantes mostrarán música, danza, vestimenta tradicional y elementos representativos de sus comunidades.

El recorrido comenzará en la Fuente de las Ocho Regiones y terminará en el Zócalo de Oaxaca de Juárez, como parte de la Gran Comparsa. Durante el trayecto, las bandas de viento tradicionales o regionales acompañarán a los grupos.

Los tres primeros lugares recibirán 10 mil, 20 mil y 40 mil pesos. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 27 de octubre, aunque el cupo estará limitado a 20 agrupaciones.

Día de Muertos en Oaxaca Concurso de Catrinas

Concurso de Catrinas

También el 31 de octubre, el Zócalo de la capital oaxaqueña será sede del Concurso de Catrinas, en el que participarán personas de al menos 12 años de edad con maquillajes y vestuarios inspirados en esta figura emblemática de la cultura mexicana.

Las caracterizaciones podrán incorporar elementos tradicionales, contemporáneos o regionales de Oaxaca, con el propósito de destacar la creatividad de los participantes y su vínculo con las costumbres locales.

En esta competencia se entregarán premios de 15 mil, 30 mil y 40 mil pesos a los tres primeros lugares. La fecha límite para registrarse será el 26 de octubre, a través del [formulario del Concurso de Catrinas].

Día de Muertos en Oaxaca Concurso de contingentes de Día de Muertos en Oaxaca

Más de 100 actividades

Los tres concursos forman parte de la programación que el Gobierno de Oaxaca organizó para las celebraciones de Día de Muertos, previstas del 26 de octubre al 3 de noviembre.

Con estas actividades, la entidad busca que habitantes y visitantes conozcan las expresiones culturales y las tradiciones oaxaqueñas durante una de las temporadas festivas más representativas del estado.