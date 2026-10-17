UNAM y UABC buscan vincular patentes universitarias con empresas de Ensenada

UNAM y UABC innovación tecnológica

Los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Luis Enrique Palafox Maestre, se reunieron con representantes empresariales y del gobierno federal para establecer una agenda conjunta que impulse la tecnología y la innovación en Ensenada, Baja California.

El encuentro se realizó en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN) de la UNAM, donde los participantes plantearon la creación de un espacio de vinculación entre el sector público, las universidades, la iniciativa privada y organismos internacionales. La intención es aprovechar las patentes y los resultados de investigaciones académicas para atender necesidades de la región y fortalecer actividades productivas.

Vinculación entre universidades y empresas

Uno de los objetivos del trabajo conjunto es facilitar que los desarrollos científicos de las universidades públicas puedan aplicarse en empresas y sectores estratégicos. Entre las áreas mencionadas se encuentran las actividades productivas de California y la agroindustria, además de otros proyectos que respondan a las necesidades regionales.

La propuesta busca que estas iniciativas tengan viabilidad económica y puedan generar beneficios sociales. Para ello, se plantea una colaboración que permita acercar el conocimiento desarrollado en las instituciones académicas a quienes puedan convertirlo en soluciones prácticas.

También se destacó la intención de ampliar la oferta educativa en sectores estratégicos de la región binacional de California, con el propósito de fortalecer la preparación profesional vinculada con las necesidades productivas.

La ventaja de la región

Durante la reunión, los participantes señalaron que la ubicación de Ensenada y su cercanía con Estados Unidos representan una oportunidad para impulsar proyectos de innovación y colaboración económica. En particular, destacaron la relación con California, considerada por sí misma la cuarta economía mundial.

En el encuentro estuvieron presentes Julio Salinas López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada; Héctor Uraga Peralta, presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Ensenada, y Trino Armando Zepeda Partida, director del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM.

También participó Lizzeth Pacheco Barrera, subdirectora de Consulta Jurídica de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía y titular de Sector Promoción y Apoyo Nuevas Ideas.

La reunión sentó las bases para avanzar en una colaboración entre instituciones académicas, autoridades y empresas, con la finalidad de vincular la investigación universitaria con proyectos que puedan desarrollarse en beneficio de la región.