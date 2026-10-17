Trump afirma que México ha pagado varias veces el muro fronterizo con aranceles

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que México ha cubierto en múltiples ocasiones el costo del muro fronterizo gracias a los aranceles impuestos por Washington, al sostener una de las principales promesas de su primera campaña presidencial.

En un mitin celebrado en Highland Heights, Kentucky, Trump mencionó que los gravámenes aplicados al país vecino han generado ingresos superiores al costo de la barrera fronteriza.

“México sí pagó por ese muro, para que quede claro, porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia”, declaró el mandatario ante sus simpatizantes.

Resaltó que “México ha pagado por ese muro muchas, muchas veces” y criticó a los periodistas que han indagado el origen de los recursos destinados a la construcción de la infraestructura.

Trump subrayó que en sus dos mandatos se han edificado más de 3 mil 200 kilómetros de muro en la frontera. Sin embargo, los registros oficiales contradicen esa cifra.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), a principios de 2020 se habían levantado 727 kilómetros del denominado nuevo sistema de muro fronterizo. Esta cantidad componía obras de reconstrucción y reforzamiento de estructuras existentes, algunas iniciadas en el gobierno de Barack Obama (2009-2017) y continuadas posteriormente.

Con información de EFE