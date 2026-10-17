México inicia nueva etapa en la atención de la menopausia como prioridad de salud pública

Teresa Ramos Arreola, titular del CNEGSSR

En el marco del Día Mundial de la Menopausia, la Secretaría de Salud, a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva (CNEGSSR), inició una nueva etapa fortaleciendo la atención de la perimenopausia y la menopausia como una prioridad de salud pública, reconociendo que las necesidades de salud de las mujeres no terminan con su etapa reproductiva.

Bajo el liderazgo de Teresa Ramos Arreola, titular del CNEGSSR, se impulsa una estrategia que tiene como punto de partida el primer nivel de atención, con el propósito de acercar información, valoración clínica, orientación y alternativas terapéuticas a las mujeres que lo requieren.

Como parte de las primeras acciones, el Gobierno Federal realizó una inversión inicial de 18 millones de pesos para la adquisición de tratamientos hormonales, destinados a fortalecer la atención de mujeres sin seguridad social, de acuerdo con criterios médicos de elegibilidad y valoración individualizada.

Asimismo, como primera etapa se capacitará a mil profesionales de la salud del primer nivel de atención, para fortalecer la identificación de síntomas, la valoración integral, la orientación, el tratamiento y el seguimiento oportuno durante la transición menopáusica. Esta formación constituye el punto de partida de un proceso progresivo que permitirá ampliar la capacitación a más profesionales de la salud en todo el país.

Durante 2026 también se prevé concluir el primer Lineamiento Técnico Nacional para la Atención de la Salud durante la Perimenopausia y la Menopausia en el Primer Nivel de Atención, que establecerá criterios homologados para la identificación oportuna, valoración integral, tratamiento y seguimiento, con perspectiva de género, enfoque de derechos y sustento en evidencia científica.

Este instrumento permitirá fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y avanzar progresivamente hacia una atención integral de la salud de las mujeres durante esta etapa.

La estrategia reconoce que la menopausia no se limita a los cambios hormonales, sino que forma parte del curso de vida y requiere una visión integral que considere la salud cardiovascular, metabólica, ósea, mental y sexual, así como el bienestar y la calidad de vida de las mujeres.

En este contexto, la Secretaría de Salud, a través del CNEGSSR y en coordinación con las instituciones del Sector Salud, presenta la campaña nacional de difusión «Hablemos de menopausia. Antes y después, tu bienestar importa», orientada a combatir mitos y estigmas, ofrecer información basada en evidencia científica y promover el reconocimiento de las diversas experiencias de la menopausia.

La campaña tendrá continuidad durante todo el año, mediante publicaciones cada día 18 del mes sobre mitos y realidades, así como contenidos asociados a fechas conmemorativas relacionadas con la salud cardiovascular, metabólica, ósea, mental y sexual, y los derechos de las mujeres. Con ello se busca mantener la menopausia presente en la conversación pública y promover una comprensión integral de esta etapa de la vida.

A este esfuerzo se suma el respaldo unánime del Senado de la República a la iniciativa para reconocer el 18 de octubre como Día Nacional de la Salud en la Menopausia, un paso importante para visibilizar esta etapa en la agenda pública y fortalecer el reconocimiento de las necesidades de salud de las mujeres.

Estas acciones constituyen el inicio de un proceso progresivo de fortalecimiento de los servicios públicos de salud, que busca desarrollar capacidades desde el primer nivel de atención, ampliar el acceso a alternativas terapéuticas y avanzar hacia una respuesta institucional integral, accesible y basada en evidencia científica.