Nacional Monte de Piedad Monte de Piedad: hasta cuándo hay plazo para tramitar el refrendo adicional (Cuartoscuro)

Para las personas que aún no cuentan con el dinero necesario para recuperar sus joyas, relojes u otros objetos de valor empeñados, el Nacional Monte de Piedad puso a disposición una alternativa: el refrendo adicional.

Esta medida busca extender el plazo de pago para sus usuarios, derivada de los ajustes e interrupciones laborales registrados desde el año pasado, aunque aplica de manera selectiva para ciertos contratos.

¿Qué es el refrendo del Monte de Piedad y en qué consiste la medida extraordinaria?

El refrendo es una operación que permite a los clientes extender el plazo de su préstamo prendario mediante el pago de los intereses y comisiones correspondientes.

Al realizar este trámite bajo las condiciones de su contrato, el cliente obtiene más tiempo para reunir el capital necesario y recuperar su bien empeñado.

En esta ocasión, el Monte de Piedad contempla una renovación extraordinaria para artículos que se encuentren en su mes de vencimiento y cumplan con los requisitos de la promoción.

Esta consideración incluye también a contratos que ya habían agotado el número de refrendos permitidos originalmente, así como a aquellos que no contaban con esa opción en sus términos iniciales.

¿Hasta cuándo hay plazo para solicitar el refrendo adicional?

La fecha límite establecida por la institución para acceder a este beneficio es el 24 de marzo de 2027. La promoción entró en vigor el pasado 7 de octubre de 2026 y abarca artículos elegibles de distintas categorías de empeño.

Es sumamente importante no esperar hasta el día de cierre del programa, sino verificar de inmediato la fecha de vencimiento individual del contrato para confirmar si la prenda cumple con los criterios de renovación. Antes de realizar el trámite, los usuarios deben considerar lo siguiente:

Confirmar que el contrato pertenezca a una categoría participante en la promoción.

Verificar que la prenda se encuentre dentro del periodo de vencimiento válido.

Contar con el pago correspondiente al monto del refrendo.

Asegurarse de que la nueva fecha de vencimiento quede impresa y confirmada en el comprobante de la operación.

¿Cómo solicitar el refrendo en línea o en sucursal?

Para iniciar el trámite, los clientes deben ubicar su boleta de empeño y revisar el estado actual del contrato, ya que el documento contiene los números de identificación requeridos.

Posteriormente, la consulta y el pago se pueden realizar de forma digital accediendo al portal web oficial de Mi Monte o a través de la aplicación móvil Mi Monte, donde se deberá seleccionar la prenda e ingresar a la opción de refrendo en caso de estar disponible para el contrato.