¿Cuándo llega el aguinaldo? Lo que dice la ley para trabajadores y pensionados (Pexels)

El aguinaldo ya comenzó a entregarse para algunos trabajadores y pensionados en México, cuyo monto cambia según el régimen laboral correspondiente, al ser aplicado desde 15 días de salario hasta una mensualidad completa de pensión.

¿Cuándo llega el aguinaldo 2026?

Existe una fecha límite para el pago del aguinaldo 2026; sin embargo, el calendario depende directamente de cada sector laboral.

Para los empleados del sector privado, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los patrones deberán realizar el depósito correspondiente a más tardar el 20 de diciembre.

En el caso de los trabajadores de la Administración Pública Federal, el personal militar, los integrantes del Servicio Exterior Mexicano y determinados pensionados del Estado, la entrega de esta prestación comenzó desde el 10 de noviembre de 2026.

Para los pensionados del ISSSTE, el pago se divide en dos partes: la primera se deposita durante la primera quincena de noviembre y la segunda suele entregarse en enero de 2027.

Por su parte, los jubilados del IMSS amparados bajo la Ley 73 reciben su aguinaldo durante el mes de noviembre junto con el pago mensual de su pensión.

¿Quiénes quedan excluidos del pago de aguinaldo?

No todas las personas jubiladas o adultas mayores reciben esta prestación, ya que el aguinaldo únicamente está ligado a determinados regímenes laborales y de seguridad social.

Entre los grupos que quedan completamente excluidos se encuentran los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, al tratarse de un programa de apoyo social y no de una pensión derivada de una relación laboral.

Asimismo, tampoco reciben aguinaldo los pensionados del IMSS bajo la Ley 97 que obtienen una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez.

¿Es obligatorio recibir el aguinaldo en las fechas establecidas?

El pago del aguinaldo es un derecho irrenunciable que debe cubrirse entre noviembre y diciembre según el sector correspondiente.

Quienes no reciban el depósito en los plazos marcados por la ley pueden acudir ante las autoridades laborales o ante las instituciones de seguridad social para reclamar el pago.