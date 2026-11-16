Tras dichos de Fox... Rosa Icela apoya esclarecer el presunto fraude electoral de 2006

Vicente Fox (Fernando Carranza García)

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, respaldó la propuesta de Morena para crear una comisión que investigue el proceso electoral de 2006 y esclarezca las presuntas irregularidades que permitieron el triunfo de Felipe Calderón, luego de que el expresidente Vicente Fox reconociera públicamente que intervino para evitar que Andrés Manuel López Obrador llegara a la Presidencia.

En la conferencia matutina, encabezada por Rodríguez ante la ausencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien realiza una visita de trabajo a China, la funcionaria consideró positivo que se busque revisar uno de los episodios más controvertidos de la historia política reciente del país.

Cuestionada sobre la iniciativa impulsada por Morena para integrar una comisión que examine la actuación de Fox durante aquellos comicios, la titular de Gobernación aclaró que el asunto corresponde al Poder Legislativo, particularmente a la Cámara de Diputados, aunque expresó su respaldo a cualquier esfuerzo dirigido a esclarecer los acontecimientos.

“Es un tema que lleva el Congreso, la Cámara de Diputados, nosotros estamos pendientes”, señaló.

También hizo referencia a las declaraciones que el exmandatario panista realizó recientemente en una entrevista con un medio de comunicación español, en la que admitió haber participado en el proceso electoral de 2006 para favorecer a su correligionario Felipe Calderón y evitar que López Obrador ganara la contienda presidencial.

“A confesión de parte relevo de pruebas”, expresó la secretaria, al referirse al reconocimiento de Fox.

Añadió que esclarecer los acontecimientos del pasado resulta fundamental cuando están relacionados con la historia del país y el funcionamiento de la democracia.

“Creo que es muy importante, todo lo que sea esclarecer cualquier parte de la historia que nos involucra a todos los mexicanos y a la democracia es muy fundamental, es muy bueno que lo hayan hecho”, manifestó.

¿Por qué se investigará un posible fraude electoral en 2006?

La propuesta de crear este mecanismo de investigación fue anunciada por la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien informó que trabajaría junto con los legisladores de su partido en la Cámara de Diputados para solicitar formalmente la integración de una comisión.

El planteamiento surgió después de que Fox reconociera su participación en la elección presidencial de hace dos décadas, en la que Calderón fue declarado ganador frente a López Obrador, en medio de acusaciones de fraude electoral.

Rosa Icela Rodríguez dejó en manos de los diputados el seguimiento de la iniciativa, pero respaldó la necesidad de revisar los hechos y esclarecer la intervención que pudo haber tenido el entonces titular del Ejecutivo federal en aquella contienda.