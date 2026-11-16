Disminución de la pobreza en México mejora las condiciones de gobernabilidad: Rosa Icela Rodríguez

Salen 17.3 millones de mexicanos de la pobreza entre 2018 y 2026 Cuauhtémoc, Ciudad de México. 16 de noviembre 2026. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez en conferencia de prensa matutina en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional. La acompañan: Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor (Profeco); Violeta Vázquez-Rojas Maldonado, subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia (SECIHTI) y Julio Berdegué Sacristán, coordinador los asuntos agroalimentarios internacionales y otras tareas estratégicas del Gobierno de México. Foto: Saúl López/Presidencia (Saúl López/Presidencia)

Durante la conferencia mañanera de este lunes, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el Banco Mundial presentó cifras que demuestran que entre 2018 y 2026, un total de 17.3 millones de personas en México salieron de la situación de pobreza, al pasar de 43.9 millones a 26.6 millones.

La funcionaria destacó que la reducción de la pobreza contribuye a mejorar las condiciones de gobernabilidad del país, además de representar un cambio significativo en la calidad de vida de millones de familias mexicanas.

“Consideramos que la baja en la pobreza, definitivamente ayuda a tener mejores niveles de gobernabilidad en el país. Cuando se atiende la pobreza se va al fondo del asunto de cualquier gobierno, ya no solamente por gobernabilidad, sino por las familias a las que se les cambia la vida con decisiones de vida pública”, expresó.

Por su parte, la subsecretaria de Ciencia y Humanidades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Violeta Vázquez, detalló que, en ocho años, el número de personas en situación de pobreza pasó de 43.9 millones a 26.6 millones.

Las cifras presentadas muestran que en 2018 había 43.9 millones de personas en esta condición, equivalentes al 35.3 por ciento de la población; para 2020, el indicador aumentó a 46.2 millones (36.5 por ciento).

Sin embargo, a partir de 2022 comenzó una tendencia descendente, al registrarse 36.5 millones de personas en pobreza, es decir, 27.4 por ciento de la población. En 2024, la cifra disminuyó a 28 millones (21.4 por ciento); en 2025 se ubicó en 27.8 millones (21.1 por ciento), mientras que para 2026 llegó a 26.6 millones, equivalente al 20 por ciento.

De acuerdo con la metodología del Banco Mundial, para determinar la condición de pobreza individual se considera un ingreso inferior a 8.3 dólares diarios, ajustados a la moneda local.

En tanto, Julio Berdegué, asesor y coordinador de Asuntos Agroalimentarios Internacionales, señaló que la reducción de la pobreza no sólo ha sido documentada por el Banco Mundial, organismo internacional independiente del Gobierno mexicano, sino también por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que realiza sus propias mediciones en la región.

El funcionario calificó los resultados como un logro histórico y sostuvo que la disminución sostenida de la pobreza responde a distintas políticas públicas, entre ellas los Programas para el Bienestar y las medidas implementadas en materia laboral.

“Este es un logro absolutamente histórico, esta reducción sostenida no se había visto en el país. Los programas del Bienestar hacen una parte muy importante, pero a veces no se nota que la política laboral ha hecho un bien enorme en el bienestar de las familias mexicanas”, afirmó.

Berdegué también atribuyó parte de estos resultados al incremento del salario mínimo y a la prohibición de la subcontratación laboral, conocida como outsourcing, medidas que, aseguró, han contribuido a reducir tanto la pobreza como la desigualdad en los ingresos.

Finalmente, indicó que entre los objetivos del Gobierno federal hacia el cierre del sexenio se encuentra continuar con la reducción de la pobreza, particularmente la extrema, con una meta de alcanzar una incidencia de 18.7 por ciento de la población, equivalente a 25.2 millones de personas, de acuerdo con la cifra expuesta durante la conferencia.