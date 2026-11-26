Pelea por precios justos Cafetaleros de Chiapas denuncian que Nestlé paga el café por debajo de su valor. (Cuartoscuro y Pexels)

Los productores de café de Chiapas, epicentro de la producción nacional de este cultivo, y Nestlé mantienen un conflicto por el precio que la empresa paga por el café verde... ¿por qué?

Organizaciones de cafeticultores sostienen que el monto actual no cubre los costos de producción y solicitan un incremento, mientras que la compañía afirma que continúa en diálogo con productores y autoridades, además de señalar que su plan de compra para el ciclo 2026-2027 contempla adquirir un mayor volumen de café mexicano.

El tema llegó a Palacio Nacional después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) participará en las conversaciones entre ambas partes para buscar un acuerdo.

¿Qué piden los productores de café?

Productores de distintas regiones de Chiapas realizaron movilizaciones para solicitar que Nestlé aumente el precio de compra del café. De acuerdo con sus organizaciones, actualmente la empresa paga alrededor de 43 pesos por kilogramo, mientras que ellos consideran que un precio de entre 55 y 60 pesos permitiría cubrir los costos de producción y mantener la rentabilidad de la actividad.

Los cafeticultores señalan que el incremento en el costo de fertilizantes, insumos, transporte y mano de obra ha reducido sus márgenes de ganancia y afecta el sustento de miles de familias dedicadas al cultivo del café.

¿Qué respondió Nestlé?

En un comunicado, Nestlé México reconoció el trabajo de las familias cafeticultoras y afirmó que ha sostenido reuniones con productores y autoridades federales y estatales para fortalecer la colaboración.

La empresa informó que su plan de compra 2026-2027 prioriza el café mexicano y contempla adquirir un volumen mayor que el del ciclo anterior.

También destacó que desde 2010 desarrolla el Plan Nescafé, mediante el cual brinda asistencia técnica, capacitación, acceso a plantas e insumos para contribuir a una cafeticultura más productiva y sostenible.

No obstante, el posicionamiento público de la empresa no incluye un anuncio sobre una modificación al precio de compra del café, principal demanda de los productores.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural participará en las negociaciones entre Nestlé y los cafeticultores de Chiapas.

La mandataria sostuvo que los productores deben recibir un pago justo por su cosecha y señaló que el Gobierno federal acompañará el diálogo entre ambas partes.

Chiapas es el principal estado productor de café del país y una parte importante de su cosecha abastece a la industria del café soluble.