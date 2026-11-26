Profeco

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emite algunas recomendaciones para quienes buscan realizar compras electrónicas durante las campañas de ventas Black Friday 2026, a realizarse el 27 de noviembre y Cyber Monday el 30 de noviembre, con la finalidad de brindarles información de apoyo para evitar abusos e irregularidades.

La institución recuerda que durante estas campañas los proveedores y prestadores de servicios ofertan artículos de electrónica, telefonía celular, pantallas, consolas de videojuegos, línea blanca, electrodomésticos, ropa, juguetes y artículos para el hogar. Por ello, aconseja elaborar una lista con lo indispensable y otra con lo que se quiere, pero no es esencial.

Parte importante de hacer un consumo razonado es comparar precios y calidad entre diversas opciones, así como definir un presupuesto del monto que se puede disponer para las adquisiciones.

Si ya se tiene decidida la compra, es necesario utilizar una conexión segura de internet; revisar que el sitio web tenga las letras “https” en la barra de direcciones, un candado y certificado vigente.

La Procuraduría resalta la importancia de acceder solamente a páginas electrónicas conocidas y con buena reputación.

Además señala que es importante leer cuidadosamente las políticas de privacidad del sitio, ya que en ellas el portal informa para qué y quiénes tendrán acceso a la información que se proporcione. Lo mismo aplica con los términos y condiciones de la compra, costos de envío y cargos adicionales, formas de pago, garantía o servicio y políticas de cambio o devolución.

Los consumidores deben conocer que los portales en línea de ventas y servicios tienen la obligación de publicar su domicilio físico en México, números telefónicos y medios dispuestos para que se pueda acudir en caso de reclamación.

Al comprar, lo aconsejable es consultar que las características y descripciones de los productos sean claras y estén en español e informarse de la disponibilidad de lo que se va a adquirir.

Por su parte, los proveedores deberán anunciar el monto total a pagar en moneda nacional y confirmar el pedido y tiempo de entrega.

Si se utilizan tarjetas de crédito o débito en la transacción, es primordial revisar que la página en donde se proporcionarán los datos bancarios cuente con candado SSL.

También es importante conservar el número de identificación de la compra, del vendedor y correos electrónicos que se intercambiaron para tener comprobantes de la transacción, ya que pueden requerirse en caso de queja.

A través de la herramienta Monitoreo de tiendas virtuales, las y los interesados pueden consultar el cumplimiento de parte de proveedores y prestadores de servicios del comercio online de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor.