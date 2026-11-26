La desigualdad en México La brecha entre la pobreza laboral en el campo mexicano y en la ciudad fue debido a un mayor incremento del salario mínimo (Cuartoscuro)

La pobreza laboral en México —que mide el porcentaje de la población que vive en hogares cuyo ingreso laboral per cápita es inferior al valor de la canasta alimentaria— cayó al 30.5 % de la población en el tercer trimestre de 2026 (julio-septiembre), informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Se trata del nivel más bajo desde que existen registros comparables, iniciados en el primer trimestre de 2005, hace más de dos décadas.

La caída de la pobreza laboral, a la que ha contribuido la subida del salario mínimo, fue especialmente pronunciada en el campo, donde retrocedió 5.3 puntos porcentuales en un año, frente a una disminución de 3.3 puntos en las ciudades. En comparación con el trimestre anterior (abril-junio), la caída fue de 1.6 puntos en el campo y de 1.4 en las ciudades.

Mejora el ingreso laboral

La diferencia evidencia que la recuperación del ingreso laboral tuvo una mayor intensidad en las comunidades rurales, tradicionalmente más expuestas a la precariedad económica y a la informalidad.

El ingreso laboral real por persona creció un 9.3 % interanual, con avances del 12.1 % en el campo y del 8.4 % en las ciudades. Frente al trimestre previo, aumentó un 0,7 % en el medio rural y apenas varió en el urbano y en el conjunto del país.

El ingreso creció un 40.4 % anual entre la quinta parte de la población con menores ingresos laborales y un 6.6 % entre la quinta parte con mayores ingresos. Asimismo, la masa salarial real, que reúne los ingresos laborales de toda la población ocupada, aumentó un 17.7 %.

«Salario mínimo por encima de la inflación»: Sheinbaum

Al comentar los resultados en su conferencia matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, atribuyó parte de la mejoría a los aumentos del salario mínimo y a los programas de bienestar, entre los que mencionó las pensiones para adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, así como las becas. «Son transferencias directas a partir de derechos, de nuevos derechos del pueblo de México», afirmó.

La mandataria aseguró que «va a seguir aumentando el salario mínimo por encima de la inflación».

Sin embargo, el contraste entre ambos ámbitos sigue siendo considerable y refleja una profunda desigualdad territorial.

Se reduce dos puntos la enorme brecha

Mientras que en las localidades rurales la pobreza laboral todavía afecta al 43.1 % de la población, en las zonas urbanas se sitúa en el 26.9 %. Es decir, la proporción de personas que viven en hogares cuyos ingresos laborales no alcanzan para adquirir la canasta alimentaria es mucho mayor en el campo.

En las zonas rurales, la pobreza laboral pasó del 48.4 % al 43.1 % en un año, mientras que en las urbanas bajó del 30.2 % al 26.9 %. La brecha se redujo así de 18.2 a 16.2 puntos porcentuales, una diferencia que sigue reflejando la profunda desigualdad entre ambos ámbitos.

Mayor caída en el Estado de México

La pobreza laboral también disminuyó en 20 de las 32 entidades federativas, con la caída más pronunciada en el Estado de México, de 9.9 puntos.

Las tasas más altas correspondieron a Chiapas (57.5 %), Oaxaca (55.6 %) y Guerrero (53.1 %), mientras que la más baja se registró en Baja California Sur (15.3 %).

Una mejora que no llega por igual

El descenso de la pobreza laboral constituye una señal positiva para la economía mexicana, porque refleja una mayor capacidad de los ingresos procedentes del trabajo para cubrir las necesidades alimentarias de los hogares.

A diferencia de la pobreza multidimensional, que incorpora otras carencias sociales, como el acceso a la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda y los servicios básicos, el indicador de pobreza laboral —elaborado a partir de la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)— mide el porcentaje de la población que vive en hogares cuyo ingreso laboral per cápita es inferior al valor monetario de la canasta alimentaria.

Por tanto, que la pobreza laboral haya descendido al 30.5 % no significa que ese porcentaje de mexicanos haya superado todas las condiciones de pobreza, sino que una proporción menor de la población vive en hogares donde los ingresos procedentes del trabajo resultan insuficientes para adquirir los alimentos básicos.