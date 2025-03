“No podemos hablar de igualdad mientras la violencia y la discriminación sigan teniendo rostros de mujeres”: Michelle Ferrari, presidenta del WEF Iberoamérica

El foro reunió a líderes del sector empresarial, político y mediático para discutir estrategias de empoderamiento femenino en distintos ámbitos

Este 20 de marzo arrancó el Women Economic Forum Iberoamérica 2025, un espacio que busca resaltar el papel determinante de las mujeres en la economía, con testimonios de voces líderes en el sector empresarial, la política y los medios de comunicación.

“Este foro es un llamado a la acción; cuando una mujer avanza, avanzamos todos”, comentó Michelle Ferrari, presidenta del WEF Iberoamérica, para abrir así el primer día de actividades del evento; en el discurso inaugural, también participó la Coordinadora de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, Rocío Lombera, quien mencionó la implementación de la estrategia “Siempre Vivas, Libres, Poderosas e Iguales” como parte del proyecto Utopías, la cual comprende veinticinco medidas en aras de erradicar la violencia de género y empoderar a las mujeres.

Entre lo que se discutió en el primer panel del foro, “En 60 segundos: Acciones Que Transforman”, destacó el crecimiento económico que impulsa la integración de las mujeres en puestos de toma de decisiones, así como la participación femenina en materia de innovación STEM, modelo de educación interdisciplinaria que comprende las áreas de matemáticas, ingeniería, ciencia y tecnología.

Blanca Estela Pérez, presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del Consejo Coordinador Empresarial, hizo hincapié en la necesidad que tenemos como sociedad de inculcarle a las mujeres inteligencia financiera, conformar equipos de trabajo más inclusivos y “derribar el techo de cristal” que les impide alcanzar posiciones más altas en un trabajo y que, muchas veces, son impuestas por ellas mismas. “Las mujeres sienten que no tienen el derecho a ejercer su pasión”, aunó la empresaria y diputada Patricia Armendáriz.

Asimismo, se planteó la disparidad de género que existe en el sector automotriz, predominantemente conformado por hombres, y el “reto doble que constituye abrirse camino como mujer”, en palabras de Marcela Barreiro, CEO de Daimler Truck; este mismo ánimo se reflejó en la experiencia compartida por Brenda Rodríguez, quien se conviritió en la primera mujer a cargo del Centro de Servicios Compartidos de Nissan Americas y quien fue sucedida, a su vez, por otra mujer en ese puesto. “Que esto no sea una estrategia pasajera sino una estrategia permanente de negocios; hay que romper el paradigma de que hay posiciones que son exclusivas para hombres”, remató Rodríguez en su ponencia.

En el panel “Mujeres en la Industria”, se hizo una reflexión sobre la brecha salarial que hay en muchos de los sectores industriales y comerciales que más aportan a la economía mexicana: por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 86, de acuerdo a un estudio compartido por Patricia Vizcaya, Directora Jurídica y de Normatividad de la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP).

De igual manera, se habló de la relevancia que tiene el que más mujeres y hombres estén dispuestos a fungir como mentores de futuras empresarias, en vías de que el 15% de los puestos directivos que actualmente ocupan las mujeres en la industria vaya creciendo de forma gradual. “[Desde nuestras posiciones] hay que mostrar sensibilidad para las que están llegando de atrás”, agregó la presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del CCE.

Como parte de “Voces que Transforman: Medios y su Rol en la Equidad de Género”, uno de los últimos paneles del día, Álvaro Rattinger, Director de Merca 2.0, puso en tela de juicio el oportunismo de varias marcas por aprovechar el tema de equidad de género en campañas publicitarias con fines meramente lucrativos, pues consideró que “algunas empresas lo hacen sólo para ganar un premio o colgarse una medalla”.

Sin embargo, la conductora y periodista Paola Rojas mencionó que “sea como sea, es una gran noticia que a las mujeres se nos tome en cuenta y se nos visibilice”; a su vez, mencionó las dificultades que enfrentó en su vida personal por seguir una trayectoria profesional consolidada a la par de una labor exhaustiva como mamá de dos hijos. En su papel de madre, Rojas comentó la importancia de inculcar valores que reformulen los sesgos de género y los estereotipos presentes en nuestra cultura. “Mi hijo nunca había visto un partido de fútbol de mujeres hasta que se lo puse”, comentó la panelista y agregó: “No exijamos inclusión excluyendo”.

Como cierre de la discusión, Álvaro Rattinger hizo un llamado a los medios de comunicación para replantear las formas en que las mujeres son representadas y destacó la importancia de abordar los temas difíciles que nos corresponden como sociedad para poder erradicar la violencia de género: “Mi hija salió a correr hoy con el cabello amarrado y me dijo ‘Papá, es que si salgo con cola de caballo y un hombre me jala, no podría zafarme’ y se me vino el mundo abajo”.