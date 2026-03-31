SAT amplía plazo para la Manifestación de Valor Electrónica: nueva fecha límite en junio de 2026

Se amplió el plazo para la entrada en vigor de la Manifestación de Valor Electrónica (MVE), por lo que los contribuyentes podrán realizar el trámite hasta el 1 de junio de 2026. La medida busca que los usuarios de comercio exterior cuenten con el tiempo y las herramientas necesarias para cumplir con esta obligación de manera oportuna.

La ampliación fue comunicada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la Primera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para 2026, publicada el 30 de marzo de 2026.

En esta disposición se actualizaron la regla 1.5.1 “Manifestación de Valor” y el transitorio Décimo Primero de las RGCE, originalmente dadas a conocer en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2025.

Con esta medida, el SAT reafirma su compromiso con el sector empresarial al facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de comercio exterior, mediante procesos más ágiles, claros y accesibles.