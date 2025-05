“Las ideas importan más que los títulos”: Jorge del Villar Fausto sobre liderazgo horizontal

Jorge del Villar Fausto Foto: Cortesía

Desde el corazón empresarial de Querétaro, Jorge del Villar Fausto ha construido algo más que una trayectoria: ha trazado una visión. No se trata de un empresario común ni de un comunicador convencional. Su trabajo, más que responder a tendencias, ha estado guiado por una comprensión profunda del entorno, de la audiencia y, sobre todo, del sentido detrás de cada mensaje.

Egresado de Mercadotecnia por la Universidad Univer, Jorge entendió desde el inicio que el poder de la publicidad no radica únicamente en lo que se comunica, sino en el dónde, el cómo y el por qué. Esa intuición temprana se convirtió en la piedra angular de Grupo Anunciart, una organización queretana que hoy engloba más de 20 años de experiencia y tres plataformas que han sabido adaptarse —y adelantarse— a los cambios del ecosistema mediático.

Anunciart, enfocada en medios exteriores y publicidad estratégica, se ha consolidado como una de las principales referencias en el centro del país. Sus campañas no invaden la ciudad: dialogan con ella. A través de espectaculares y pantallas digitales ubicadas con precisión, Jorge y su equipo han encontrado el equilibrio entre impacto y respeto urbano.

En paralelo, Alternativo se ha posicionado como un medio digital que no solo informa, sino que interpreta. Con un enfoque ágil y una línea editorial joven, se ha convertido en un espacio que conversa con su audiencia, alejándose del ruido para acercarse a las historias que realmente importan. Y finalmente, Wennect cierra el triángulo con una propuesta orientada a las relaciones públicas y producción audiovisual, donde la creatividad se convierte en experiencia: desde videoclips hasta campañas institucionales, pasando por estrategias políticas con narrativa y fondo.

Pero más allá de los nombres y logotipos, lo que distingue a Jorge es su forma de pensar el liderazgo. No cree en estructuras rígidas ni en la autoridad impuesta. Su modelo es horizontal, colaborativo, centrado en el talento. Cree que las ideas tienen jerarquía por mérito, no por antigüedad, y por eso sus equipos están formados por jóvenes que encuentran en sus empresas no solo trabajo, sino una escuela real de pensamiento estratégico.

A lo largo de la conversación, Jorge evita centrarse en los logros. Prefiere hablar de procesos, de aprendizajes, de evolución. Habla de campañas que cambiaron paradigmas, de errores que fortalecieron su estructura y de la necesidad de mantenerse atento, siempre. Para él, el liderazgo no es tener todas las respuestas, sino saber hacer las preguntas correctas y permitir que las voces del equipo se escuchen.

En una industria dominada por lo inmediato, Jorge apuesta por el largo plazo. En un entorno saturado de fórmulas repetidas, él se inclina por el diseño de nuevas rutas. Su filosofía empresarial no responde al ego, sino a la estrategia; no busca solo presencia, sino sentido. Y es esa coherencia entre discurso y acción lo que ha convertido su trabajo en un punto de referencia para quienes buscan comunicar con propósito.

La ciudad de Querétaro ha sido testigo —y cómplice— de su crecimiento. En ella ha encontrado no solo mercado, sino identidad. Sus proyectos han crecido al ritmo de una ciudad vibrante, y su influencia se deja ver no solo en espectaculares o campañas, sino en la manera en que nuevas generaciones entienden la comunicación.

Con más de 20 años en el sector, Jorge del Villar Fausto no ha perdido el apetito de seguir aprendiendo. Su perfil, reservado pero firme, le ha permitido mantener un bajo perfil sin dejar de tener influencia. Y esa mezcla de discreción con impacto lo ha convertido en una figura de referencia para quienes entienden que el verdadero liderazgo no necesita gritar para ser escuchado.